Magaly Medina viene siendo el centro de la atención en el mundo del espectáculo tras su reciente entrevista con Ethel Pozo. Pese a su presunta enemistad, ambas se mostraron cercanas y mantuvieron una conversación que fue destacada por sus seguidores. Al respecto, la ‘Urraca’ fue consultada si podría tener este mismo encuentro con Gisela Valcárcel, hecho que descartó de forma rotunda.

En entrevista con el diario Trome, Magaly Medina reconoció que, si bien mantiene una relación cordial con Ethel Pozo, esto no podría ser igual con Gisela Valcárcel, pues considera que la ‘Señito’ tuvo duras declaraciones en una etapa de su vida.

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“La televisión es cíclica y pasa por todo. La televisión que vivimos Gisela y yo fue una televisión muy salvaje. Ella fue muy hiriente conmigo. Recuerdo que cuando estaba en Oiga, en mi última columna escribí que estuve a punto de dejarla cuando Gisela comenzó a atacarme de una forma vil, baja y horrible”, expresó Medina.

Magaly Medina pone en aprietos a Gisela Valcárcel y revela videos exclusivos de la conductora en América Televisión que nadie había visto: “Nos engañó a todos” | Foto: Magaly ATV (YouTube)

“Mencionaba a mi hijo y a mi esposo de esa época. Eso fue terrible. En ese entonces yo ni siquiera mencionaba a su hija, porque era ella quien estaba en televisión. Cuando entré a la televisión, uno o dos años después, ella fue mi enemiga jurada. Éramos enemigas televisivas y todos nos embarcábamos en eso; el público también caía en esa dinámica”, agregó al citado medio.

Asimismo, Magaly Medina aseguró que no tiene interés en “ser amiga de nadie” y si bien no le cierra las puertas a una conversación, precisó que “no podría ser amiga” de Gisela Valcárcel, ya que “no le encuentro nada en común”.

“Soy muy especial para tener amigas. Prefiero tener amigos porque creo que son más sinceros, leales y directos. No se andan con rodeos, no hablan a tus espaldas ni te envidian. Las mujeres somos muy envidiosas entre nosotras; hablo por todas, incluida yo. Por eso tengo muy pocas amigas”, precisó.

A Magaly Medina aseguró no tener inconvenientes si Ethel Pozo trabaje en ATV | Foto: Magaly TV, la Firme (Captura)

Finalmente, Magaly Medina reconoció que la entrevista que tuvo con Ethel Pozo en “Magaly TV, la firme” le permitió “conocer otra faceta” de la hija de Gisela Valcárcel. “Aunque algunos quieran convertirlo en una leyenda, solo fue una conversación. A ella le convino y a mí también”, resaltó la presentadora de espectáculos.