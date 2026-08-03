Magaly Medina aclaró que, si bien tiene una buena relación con Ethel Pozo, no podría tener lo mismo con la Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram / @magalymedinav - @giselavalcarcelperu)
Magaly Medina aclaró que, si bien tiene una buena relación con Ethel Pozo, no podría tener lo mismo con la Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram / @magalymedinav - @giselavalcarcelperu)
Por Redacción EC

Magaly Medina viene siendo el centro de la atención en el mundo del espectáculo tras su reciente entrevista con Ethel Pozo. Pese a su presunta enemistad, ambas se mostraron cercanas y mantuvieron una conversación que fue destacada por sus seguidores. Al respecto, la ‘Urraca’ fue consultada si podría tener este mismo encuentro con Gisela Valcárcel, hecho que descartó de forma rotunda.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.