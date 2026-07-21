Laura Spoya, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, alcanzó gran popularidad gracias a su trayectoria como modelo y a su participación en diversos programas de televisión, tanto como concursante como conductora. De hecho, en los últimos años incursionó en el ámbito digital y el streaming, consolidándose como una de las influencers más influyentes y comentadas en las redes sociales. Sin embargo, recientemente la creadora de contenidos ha llamado la atención de los medios de espectáculos y seguidores a raíz de la situación legal y financiera que atraviesa con una empresa tras el aparatoso accidente en el que chocó su camioneta en el distrito de Surco. Esta situación ha convertido a Magaly Medina en una de sus críticas más severas, al cuestionar públicamente su comportamiento en diversas oportunidades. Frente a ello, la modelo se refirió sobre la posibilidad de sentarse frente a la ‘Urraca’, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE LA POSIBILIDAD DE SENTARSE FRENTE A MAGALY MEDINA?

Durante los últimos meses, Magaly Medina ha endurecido sus críticas contra Laura Spoya, más aún desde el accidente que esta protagonizó con su vehículo en febrero de 2026. En ese sentido, en la última edición de ‘Al sexto día’, la conductora de televisión, junto al popular ‘Metiche’, comentó la entrevista que Ethel Pozo concedió a la ‘Urraca’ en el set de televisión de ATV. Si bien ambos coincidieron en que se trató de una conversación amena, la modelo peruana dejó abierta la posibilidad de acudir al programa de la pelirroja, tomando como referencia esa entrevista. Por ello, según la creadora de contenidos, estaría dispuesta a reunirse, siempre que el encuentro se desarrolle en un ambiente de respeto y sin insultos. “Yo soy bien alturada para responder y, si es que va a estar en las condiciones de responder de una manera alturada, yo no tendría problema. Para pelearme, yo nunca insulto”, reveló Spoya.

Laura Spoya rompe el silencio y revela qué tendría que pasar para ir al programa de Magaly. Foto: YouTube Captura

¿CÓMO REACCIONÓ MAGALY MEDINA SOBRE LA SITUACIÓN LEGAL DE LAURA SPOYA?

El pasado 12 de febrero, Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica tras sufrir un aparatoso accidente vehicular durante la madrugada en Surco. Según los reportes preliminares, perdió el control de la camioneta que conducía y chocó contra una pared en la avenida El Polo, generando graves daños tanto al inmueble como al vehículo. Así, Magaly Medina, durante su programa, presentó un reportaje en el que aseguró que las empresas afectadas buscan que la modelo cumpla con sus obligaciones económicas pendientes, las cuales superarían los US$ 20 mil e incluirían deducibles del seguro, penalidades, multas de tránsito y otros gastos derivados del siniestro.

Eso no es todo, la popular ‘Urraca’ precisó que, como un acuerdo comercial, la empresa automotriz habría cedido la camioneta involucrada a la conductora de ‘La Manada’, argumentando que ella debe cumplir con los compromisos establecidos en los contratos. “Vaya, definitivamente, pues le ha traído cola este accidente, esta irresponsabilidad de Laura Spoya, que ya ha tratado de minimizar de muchísimas formas, incluso cuando exhibieron la gente a su alrededor este informe de alcoholemia con 0.20, que era pues: ‘Ay, no, estoy muy cansada’”, sostuvo al inicio.

“El carro se lo prestaron para que sea embajadora de la marca y la embajadora de la marca va y se estrella con alcohol en la sangre. O sea, discúlpame. Tiene que pagar la penalidad por transgresión de exclusividad de una marca que tenía con su agencia, dos mil dólares; también un saldo pendiente por compensación, porque al parecer no grabó lo que tenía que hacer o no cumplió con lo pactado con la agencia que la manejaba, catorce mil doscientos cuarenta dólares. Tiene que pagar su papeleta de tránsito de mil trescientos ochenta soles y el deducible del vehículo. O sea, ahí tiene una deudita de más de veinte mil dólares”, agregó Medina.