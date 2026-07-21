Por Manuel Gomez

Laura Spoya, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, alcanzó gran popularidad gracias a su trayectoria como modelo y a su participación en diversos programas de televisión, tanto como concursante como conductora. De hecho, en los últimos años incursionó en el ámbito digital y el streaming, consolidándose como una de las influencers más influyentes y comentadas en las redes sociales. Sin embargo, recientemente la creadora de contenidos ha llamado la atención de los medios de espectáculos y seguidores a raíz de la situación legal y financiera que atraviesa con una empresa tras el aparatoso accidente en el que chocó su camioneta en el distrito de Surco. Esta situación ha convertido a Magaly Medina en una de sus críticas más severas, al cuestionar públicamente su comportamiento en diversas oportunidades. Frente a ello, la modelo se refirió sobre la posibilidad de sentarse frente a la ‘Urraca’, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.