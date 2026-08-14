En el frente geopolítico, el mercado continúa monitoreando la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. (Foto: Agencia Andina)
En el frente geopolítico, el mercado continúa monitoreando la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión de hoy sin cambios en S/3,366 frente al cierre previo, en un contexto de debilidad del dólar a nivel global tras la publicación de datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado.

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