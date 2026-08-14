El precio del dólar cerró la sesión de hoy sin cambios en S/3,366 frente al cierre previo, en un contexto de debilidad del dólar a nivel global tras la publicación de datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado.

En Latinoamérica, el sol y otras monedas de la región retrocedieron luego de una apertura con apreciación inicial, con el real brasileño y el peso colombiano registrando las mayores caídas.

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“La semana pasó de mostrar una inflación controlada a evidenciar también debilidad en el consumo estadounidense, fortaleciendo el argumento a favor de una Fed más flexible en la próxima decisión de septiembre y explicando la presión bajista observada sobre el dólar al cierre de la semana”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. En los mercados desarrollados, la corona sueca avanzó (+0,48%), la libra esterlina (+0,36%) y el euro (+0,32%) frente al dólar.

En el frente geopolítico, Huayta indicó que el mercado continúa monitoreando la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el riesgo sobre el suministro energético. La menor percepción de escalamiento ha limitado el soporte del petróleo, aunque la incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz mantiene elevada la sensibilidad del mercado ante nuevos acontecimientos.

En el plano local, el sol cerró la semana con una apreciación cercana al 0,53%. El mercado continúa incorporando el respaldo del Banco Central de Reserva (BCR) tras mantener su tasa de referencia en 4,25% por duodécimo mes consecutivo, conservando un diferencial de tasas favorable para el sol y brindando soporte al carry trade.

Asimismo, los agentes monitorean la evolución de la inflación y las condiciones climáticas asociadas a El Niño Costero, cuyos posibles efectos sobre la pesca, agricultura y actividad económica podrían generar riesgos para la inflación en los próximos meses.