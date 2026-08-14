Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El tipo de cambio inició la sesión en S/3,362, por debajo del cierre previo, en un contexto de moderadas pérdidas del dólar frente a sus principales pares. Las divisas del G10 abrieron con ganancias, lideradas por la corona sueca y la libra esterlina, mientras que en la región el peso colombiano y el peso mexicano encabezaron las apreciaciones frente al dólar.

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