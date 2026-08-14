El tipo de cambio inició la sesión en S/3,362, por debajo del cierre previo, en un contexto de moderadas pérdidas del dólar frente a sus principales pares. Las divisas del G10 abrieron con ganancias, lideradas por la corona sueca y la libra esterlina, mientras que en la región el peso colombiano y el peso mexicano encabezaron las apreciaciones frente al dólar.

“Las ventas minoristas de julio en Estados Unidos cayeron 0,6% mensual, muy por debajo del 0,1% esperado, mientras que el índice preliminar de confianza del consumidor de Michigan de agosto se ubicó en 51,0, por debajo del 54,5 esperado”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Agregó que estos datos refuerzan las señales de desaceleración de la economía estadounidense y podrían mantener las expectativas de una postura más flexible por parte de la Fed, limitando el avance del dólar.

En los mercados internacionales, el crudo WTI cotiza entre US$81,80 y US$82,50 por barril, recuperando terreno tras nuevos incidentes con embarcaciones en el Estrecho de Ormuz. Asimismo, el oro se mantiene entre US$4.360 y US$4.380 por onza, mientras que el cobre opera por encima de los US$6,65 por libra, continuando como un soporte para la balanza comercial peruana.

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En el ámbito local, Huayta indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) mantuvo la tasa de interés de referencia en 4,25% por décimo segundo mes consecutivo. Añadió que, pese al repunte de la inflación interanual de julio a 4,1%, la inflación subyacente se mantiene en 1,7%.

Asimismo, señaló que el diferencial de tasas favorece la tenencia de soles, desincentivando la demanda especulativa de dólares y propiciando la liquidación de divisas por parte de inversionistas institucionales y empresas exportadoras.