El precio del dólar cerró la jornada en S/3,3810, uno de sus mayores avances diarios frente al sol de las últimas semanas, en medio de una mayor demanda por la divisa estadounidense. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,44%, mientras los inversionistas reajustan sus posiciones a dos días de la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed).

LEE TAMBIÉN: CCL advierte que propuesta sobre el ingreso de alimentos a eventos masivos pondría en riesgo seguridad e inversión en el sector entretenimiento

“El mercado se encuentra a la expectativa de la reunión de la Fed de este miércoles 16 de septiembre, con una probabilidad cercana al 87% de un incremento de 25 puntos básicos. Este escenario viene acompañado de un petróleo que se mantiene en niveles elevados y continúa generando presión inflacionaria a nivel global”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

Durante la jornada, los precios de la energía registraron fuertes avances, aunque posteriormente moderaron sus ganancias tras los comentarios del presidente Donald Trump en redes sociales sobre sus intenciones de alcanzar un acuerdo con Irán. Pese a ello, el Brent se mantiene en máximos mensuales, por encima de los US$106 por barril. Los metales, que comenzaron la sesión con fuertes caídas, recuperaron marginalmente terreno hacia el cierre.

TE PUEDE INTERESAR: Cambio de AFP a ONP y viceversa desde junio del 2027: cómo realizar el trámite

En el mercado peruano, las compras de dólares de inversionistas offshore presionaron al tipo de cambio, aunque la oferta corporativa mitigó parcialmente el avance. Huayta señaló que el diferencial de tasas, con la tasa del Banco Central de Reserva (BCR) en 4,25%, continúa brindando estabilidad al sol frente a la presión externa. A ello se suman el incremento del superávit comercial acumulado y las cifras récord de envíos agrícolas, que sostienen la disponibilidad estructural de dólares. El volumen negociado alcanzó los US$361 millones. Durante la sesión, el dólar fluctuó entre S/3,3760 y S/3,3840, para finalmente cerrar en S/3,3810.

Por su parte, Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar se mantuvo presionado al alza, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3760 y máximo de S/3,3840. En el mercado se negociaron US$361 millones de dólares a un precio promedio de S/3,3798.

Además, hubo vencimientos de Swap Cambiario compra por S/400 Millones. A nivel global el dólar ganó posiciones dado el alza de los precios del petróleo y las expectativas de una subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Finalmente, El DXY cotizó en 99,11 (+0,28%).