Durante la sesión, el dólar fluctuó entre S/3,3760 y S/3,3840, para finalmente cerrar en S/3,3810.(Foto: Agencia Andina)
Durante la sesión, el dólar fluctuó entre S/3,3760 y S/3,3840, para finalmente cerrar en S/3,3810.(Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la jornada en S/3,3810, uno de sus mayores avances diarios frente al sol de las últimas semanas, en medio de una mayor demanda por la divisa estadounidense. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,44%, mientras los inversionistas reajustan sus posiciones a dos días de la decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed).

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