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Resumen

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Panel nacional Pactos en la Cumbre Perú Sostenible 2026. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)
Panel nacional Pactos en la Cumbre Perú Sostenible 2026. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)
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Por Maritza Saenz

Descentralizar con una mirada territorial, ampliar el alcance de las obras por impuestos y sumar al sector privado al desarrollo de las ciudades fueron algunas de las propuestas planteadas durante el “Panel Nacional de Pactos: los acuerdos que el Perú necesita”, en el segundo día de la cumbre Perú Sostenible.