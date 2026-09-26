Descentralizar con una mirada territorial, ampliar el alcance de las obras por impuestos y sumar al sector privado al desarrollo de las ciudades fueron algunas de las propuestas planteadas durante el “Panel Nacional de Pactos: los acuerdos que el Perú necesita”, en el segundo día de la cumbre Perú Sostenible.

El conversatorio reunió a Jesús Oswaldo Quispe, secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros; Carlos Salazar García, viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); Mariella Paredes, presidenta de ALOXI; Carlos Casabonne, CEO de URBI Proyectos – Grupo Intercorp; y Darice Gubbins, líder de Sostenibilidad de Credicorp. La sesión fue moderada por la editora de Economía de El Comercio, María Rosa Villalobos.

Descentralización con enfoque territorial

El conversatorio inició destacando la necesidad de fortalecer la descentralización con un enfoque territorial. Al respecto, Oswaldo Quispe destacó la coordinación que se ha logrado entre los tres niveles de gobierno para cumplir con dicho objetivo; aunque consideró que todavía es incipiente. No obstante, adelantó que el Ejecutivo viene trabajando en una agenda territorial que permitirá determinar las necesidades de cada zona del país y aplicar estrategias focalizadas.

Como parte de este enfoque, se implementará el Programa Nacional de Descentralización. “Es producto de cuatro años de trabajo en la Política Nacional de Descentralización, que incluye herramientas fundamentales orientadas al desarrollo con intervención territorial, no sectorial”, mencionó.

Otro de los mecanismos abordados fue el de obras por impuestos (OXI). Mariella Paredes destacó que los proyectos ejecutados mediante este mecanismo han sumado S/25 mil millones de inversión durante los 18 años transcurridos desde su creación.

“Han cerrado brechas y son el mejor ejemplo del trabajo entre el público y el privado. Además, ha logrado una evolución importante en cuanto al uso de los impuestos: hasta hace poco solo se podía usar el 50% del impuesto a la renta. Hoy día subimos al 80% de los impuestos, han incluido otros impuestos… El mecanismo funciona porque devuelve la dignidad a las personas”, destacó.

En esa línea, el viceministro Carlos Salazar agregó que la efectividad de las OXI no solo se mide por la culminación de una obra sino por los cambios que impactan en la mejora de la calidad de vida.

“Es importante llegar a los resultados de impacto que queremos lograr en las poblaciones, solo así estaremos cerrando un ciclo. Este tipo de indicadores no es exactamente la obra terminada, sino todo lo que ella trae”, refirió.

Bajo este contexto, la participación del sector privado es relevante, no solo en proyectos de infraestructura, también en iniciativas sociales como la propuesta “Por Arequipa” (enfocada en su primera fase en el Valle del Colca), impulsada por los grupos Credicorp e Intercorp.

De acuerdo con Darice Gubbins, el proyecto busca “impulsar el turismo para la generación de empleo, el cierre de brechas y la generación de capacidades locales”, como parte de una apuesta por promover iniciativas sostenibles con impacto en el desarrollo territorial.

Al término del panel, los participantes destacaron el trabajo articulado del gobierno y la empresa para cumplir con el cierre de brechas. “Muévanse juntos. Creen espacios comunes. Lo cierto es que nadie puede hacer algo solo. Para mover al Perú necesitamos el acuerdo de todos”, mencionó Paredes. Asimismo, el viceministro Salazar defendió la construcción de agendas comunes entre los actores, por encima de las diferencias ideológicas.