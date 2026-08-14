El tema fue compuesto por Luis Fonsi junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo | Foto: Difusión
El tema fue compuesto por Luis Fonsi junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi estrenó este jueves 13 de agosto su nuevo sencillo y videoclip “Me despido”, canción a ritmo de bachata que forma parte del adelanto de su próximo álbum y que continúa la etapa musical iniciada con “Cambiaré”.

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