El cantante puertorriqueño Luis Fonsi estrenó este jueves 13 de agosto su nuevo sencillo y videoclip “Me despido”, canción a ritmo de bachata que forma parte del adelanto de su próximo álbum y que continúa la etapa musical iniciada con “Cambiaré”.

El tema cuenta la historia de una pareja que, pese al vínculo que mantiene, decide separarse debido a las circunstancias de la vida, transformando la despedida en un último encuentro marcado por la emoción y la nostalgia.

“Me Despido” fue compuesta por Luis Fonsi junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes también participaron en la producción. “A la hora de escribir canciones me gusta salir de mi propia realidad y crear personajes con los que sé muchas personas se pueden identificar”, explicó Fonsi sobre el proceso creativo del sencillo.

Asimismo, recordó que anteriormente trabajó con este ritmo en canciones como “Llegaste Tú” junto a Juan Luis Guerra, “Bésame” con Myke Towers y “La Romana”, incluida en su álbum “El Viaje”.

Luis Fonsi

El videoclip oficial de “Me despido” fue dirigido por Carlos Pérez, director creativo de Elastic People, y acompaña la historia de la canción con una propuesta audiovisual centrada en la intensidad del relato.

El lanzamiento llega luego del desempeño de “Cambiaré”, sencillo que alcanzó el primer lugar en radios de distintos países y que forma parte de la nueva producción discográfica que prepara Fonsi.

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