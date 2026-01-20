Las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan, Puerto Rico, vivieron un momento inesperado cuando Luis Fonsi y Feid realizaron una aparición sorpresa que encendió al público y se convirtió en uno de los episodios más comentados del fin de semana.

Los artistas sorprendieron a los asistentes no solo con su presencia entre la multitud, sino también con un anuncio exclusivo relacionado con su nueva colaboración musical. En pocos minutos, los videos del momento comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Durante la celebración, Fonsi y Feid adelantaron detalles de “Cambiaré”, su próximo lanzamiento conjunto, generando gran expectativa entre los fanáticos que abarrotaban las calles del Viejo San Juan.

Luis Fonsi y Feid anuncian en Puerto Rico su primera colaboración. (Foto: Universal Music)

“Cambiaré” representa una incursión en la salsa, marcando un giro musical para ambos artistas. La canción fusiona los estilos característicos de Fonsi y Feid con una propuesta que rinde homenaje a las raíces del género desde una mirada contemporánea.

El estreno mundial del tema y de su video oficial está programado para el martes 20 de enero a las 7 p.m., y ya se perfila como uno de los lanzamientos más destacados del inicio de 2026.

La presentación sorpresa fue recibida como un regalo para los cientos de miles de personas que participaron en esta tradicional festividad, transformando el cierre de las fiestas decembrinas en una auténtica celebración musical.

Luis Fonsi y Feid anuncian en Puerto Rico su primera colaboración. (Foto: Universal Music)

Con esta aparición, Luis Fonsi y Feid reforzaron su conexión con el público y con la cultura puertorriqueña, eligiendo una de las celebraciones más emblemáticas y concurridas del año para presentar una primicia que ya genera gran repercusión.