Luis Fonsi y Feid anuncian en Puerto Rico su primera colaboración. (Foto: Universal Music)

Por Redacción EC

Las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan, Puerto Rico, vivieron un momento inesperado cuando Luis Fonsi y Feid realizaron una aparición sorpresa que encendió al público y se convirtió en uno de los episodios más comentados del fin de semana.

