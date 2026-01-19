Milo J confirma concierto en Perú como parte de su gira “La vida era más corta”

Escuchar
Milo J confirma su concierto en Perú como parte de su nuevo tour mundial. (Foto: Instagram)

El artista argentino Milo J, una de las figuras más destacadas de la música urbana actual, llegará a Perú el próximo 17 de abril para ofrecer un único concierto en Costa 21. La presentación forma parte de su tour mundial “La vida era más corta”, uno de los más esperados por el público joven.

