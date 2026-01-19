Milo J confirma concierto en Perú como parte de su gira “La vida era más corta”

El artista argentino Milo J, una de las figuras más destacadas de la música urbana actual, llegará a Perú el próximo 17 de abril para ofrecer un único concierto en Costa 21. La presentación forma parte de su tour mundial “La vida era más corta”, uno de los más esperados por el público joven.

Con tan solo 19 años, Milo J se ha consolidado como uno de los talentos más influyentes de su generación. Su estilo auténtico y letras introspectivas le han permitido conectar de manera directa con una audiencia que se identifica con sus historias y sensibilidad musical.

Temas como “Milagrosa”, “Rara vez”, “Tu manta”, “Ni Carlos Ni Jos”, “Vudú”, “Domingo”, “Sincera” y “A vos” acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionándolo entre los artistas urbanos más escuchados del momento.

Milo J confirma su concierto en Perú como parte de su nuevo tour mundial. (Foto: Instagram)

El impacto de su propuesta también ha sido reconocido por la crítica especializada. La revista Rolling Stone lo calificó como el “Niño terrible” de la nueva escena musical, destacando su capacidad para romper moldes y narrar historias reales con una madurez poco habitual para su edad.

A lo largo de su carrera, Milo J ha colaborado con importantes figuras de la música latina como Nicki Nicole, Wos, Bizarrap, Nito NB y YSY A, reafirmando su lugar dentro de la nueva generación que marca el rumbo del sonido urbano en español.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a través de Teleticket, con una preventa exclusiva los días viernes y sábado, que ofrecerá un 15 % de descuento para pagos con tarjetas Interbank.