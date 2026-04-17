Este viernes 17 de abril, a partir de las 8 de la noche, el cantante y productor peruano A.Chal será el encargado de abrir el concierto de Milo J, el fenómeno argentino que se presenta en Lima como parte de su gira “La vida era más corta Tour 2026”.

De ese modo, tras un emotivo encuentro con sus fanáticos la noche del jueves en el Museo de Arte de Lima, donde deleitó a su público con tres canciones y una sesión de preguntas y respuestas, el artista ofrecerá su show estelar esta noche.

Según el cronograma oficial del equipo de Milo J, difundido en sus redes sociales, las puertas del recinto se abrieron a las 16:00 horas, el show de apertura comenzará a las 20:00 y el artista principal subirá al escenario a las 21:00.

Finalmente, la producción del evento recordó que el ingreso se realizará de forma escalonada. Los asistentes a la zona de Campo deberán entrar por las puertas 9, 18, 27 y 34, mientras que para Tribuna Norte se han habilitado los accesos 0, 12, 14 y 16.

Se recomienda al público portar su entrada de forma visible y acudir con antelación para evitar contratiempos en los controles de seguridad.

Sobre A.Chal y su regreso a los escenarios peruanos

A.Chal, cuyo nombre real es Alejandro Salazar, llega a este escenario tras un proceso de reconexión con sus raíces peruanas, luego de éxitos como “Chuco” y “Chologante”, su último tema.

Respecto a su evolución artística y personal, el músico sentenció durante una entrevista con El Comercio: “Tengo 36 años y sé que, a diferencia de Estados Unidos, el Perú no le promete nada, solo la posibilidad de acertar —o fallar— en su propia tierra”.

El artista, que ha colaborado con figuras internacionales como Rosalía y C. Tangana, ha pasado el último año instalado en Perú fusionando ritmos urbanos con música andina. “No es necesario que le guste a la gente mi música de antes”, mencionó.

LIMA, PERÚ – 16 DE ABRIL DE 2026 | Milo J se encuentra de gira por Latinoamérica con su tour mundial "La Vida Era Más Corta Tour 2026", y llegó a Lima para ofrecer un adelanto de lo que será su concierto principal. | Fotos: Paloma Del Solar / @photo.gec

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