Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El show a cargo de A.Chal iniciará, según los datos del concierto, puntualmente a las 8 p. m. | Foto: Instagram (Captura) / GEC / Composición EC
El show a cargo de A.Chal iniciará, según los datos del concierto, puntualmente a las 8 p. m. | Foto: Instagram (Captura) / GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes 17 de abril, a partir de las 8 de la noche, el cantante y productor peruano A.Chal será el encargado de abrir el concierto de Milo J, el fenómeno argentino que se presenta en Lima como parte de su gira “La vida era más corta Tour 2026”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.