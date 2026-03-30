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Resumen

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Por Ángel Navarro Quevedo

De saber que el Tío Sam no cumplía sus promesas, don César Salazar se hubiera replanteado llevar a su familia para Estados Unidos. Quizá haberse quedado en la finca de su padre en San José de Porcón, afrontar la epidemia del cólera y dejar que el pequeño A.Chal, su hijo, siguiera persiguiendo carneritos. Sin embargo, en 1991 dejaría La Libertad para cambiar su suerte en el barrio de Queens, en Nueva York.

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