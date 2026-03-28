En un mundo de tendencias, lo auténtico resalta. Es así como las imágenes que A. Chal comparte en su feed de Instagram no pasan desapercibidas por los ojos más fanáticos de la moda y el estilismo.

Alejandro Salazar, el chico que no es pituco pero anda de lujo -como nos dice en su canción-, es un artista peruano radicado en Estados Unidos que ha capturado la atención de la industria musical y de la moda por igual. Creció entre Huamachuco y Nueva York, y abrazó esa mezcla de culturas que terminó de definir su identidad, con una estética única que combina elementos de su herencia peruana con un enfoque contemporáneo.

A través de su feed de Instagram, A. Chal no solo comparte su música, sino también una visión particular de la moda que celebra su identidad cultural y refleja su personalidad. Las imágenes que publica son —o no— cuidadosamente curadas, mostrando no solo su estilo personal, sino también su entorno y cultura. Zapatos de vestir, jeans rasgados y un polo de algún equipo de fútbol local (tendencia blokecore) convergen con su pedicure de esmalte negro brillante. Para el pelo, la mayoría de veces luce sus ya reconocibles trenzas, en donde peina su larga cabellera en dos largas trenzas que evocan la estética andina, haciéndolas parte de su marca personal.

Entre sus looks más memorables resaltan el día que combinó unos jeans de la prestigiosa casa de moda de lujo francesa Maison Margiela valorizados en aproximadamente 4,000 soles con una camiseta de Sporting Cristal. La joyería y el peinado despreocupado terminan de coronar esta propuesta visual que resulta familiar y con la que muchos se pueden identificar. También la vez que usó un polo amarillo manejando un carrito de helados D’Onofrio, apelando a la nostalgia colectiva del público peruano: un statement que funciona perfectamente bien en el lenguaje de internet.

A. Chal declaró para El Comercio: “No tengo creative director, no tengo stylist tampoco; más bien siento que esa es mi fortaleza. No soy el mejor cantante, no tengo el mejor show, pero yo me dedico mucho a mi dirección creativa; esa es mi fuerza”. Alejado de las poses, nos comenta que “los mejores artistas te enseñan quiénes son de verdad” y “siento que soy un personaje bien único”. Su estilo no se limita a seguir tendencias; en su lugar, crea un camino propio que celebra la diversidad cultural.

Para analizar más a fondo su estilo, conversamos con la experta en moda y directora de arte Yelka Chilquillo, quien nos comenta que la fusión de lo latinoamericano con referencias peruanas y tendencias como el uglycore y el blokecore no es solo una propuesta estética, sino una respuesta contestataria a los estándares convencionales. Esta fricción visual funciona como una declaración de identidad y resistencia en un momento donde la representación latina gana visibilidad, impulsada por la migración y la redefinición cultural. A. Chal integra estos códigos en su imagen y comunicación, incorporando elementos de la estética popular peruana y consolidando una propuesta que desafía y resignifica lo establecido.

Su influencia se extiende más allá de la música y la moda; A. Chal inspira a otros artistas y jóvenes a abrazar sus raíces y a expresarse auténticamente. Lo que antes era señalado como no estético y “huachafo” es hoy celebrado por A. Chal en su moda. Su última canción, “Chologante”, refuerza este mensaje. Lleva su estética con una identidad peruana original que no se siente forzada.

A. Chal es más que un artista; es un ícono de estilo que desafía las normas y celebra su herencia cultural a través de la moda. Su feed de Instagram no solo es un escaparate de su música, sino también una plataforma donde presenta su visión del mundo, un eco a sus piezas musicales, rompiendo esquemas y redefiniendo lo que significa ser un artista contemporáneo. En cada publicación, nos invita a un viaje visual que honra el pasado mientras mira hacia el futuro, fusionando con maestría y coherencia sus raíces peruanas con la modernidad del estilo urbano.//