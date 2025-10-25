Ángel Navarro Quevedo
El fin de una era musical: cómo MTV transformó la música peruana antes de su apagón final
Si MTV mató a la estrella de la radio, el Internet fue quien liquidó a las estrellas del videoclip. Entre ambos funerales se cuenta la historia de una revolución: la de una generación que aprendió a mirar el sonido y a entender que sus canciones podían tener una imagen. No pasó ni una década antes de que MTV lo cambiara todo. El canal marcó tendencia, dictó modas y definió el comportamiento de millones de jóvenes que comenzaron a vestirse como Madonna, Kurt Cobain o Michael Jackson, sintiendo que todos ellos estaban a un ‘zapping’ de distancia.

