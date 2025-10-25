El fin de una era musical: cómo MTV transformó la música peruana antes de su apagón final

Antes de que MTV hablara en español, hubo un guiño casi invisible: el grupo Autocontrol, formado en Lima a finales de los ochenta y luego radicado en Estados Unidos, logró una breve aparición en la señal norteamericana en 1989. No fue un éxito, tampoco un videoclip, apenas una entrevista con fragmentos de sus conciertos. Pero bastó para que el sueño tomara forma. Si ellos habían podido asomarse al canal que definía lo que era “moderno”, otros peruanos también podrían conseguirlo.

La verdadera historia comenzó el 1 de octubre de 1993, cuando MTV lanzó su señal latinoamericana desde Miami. Desde entonces, el logo empezó a aparecer en los televisores limeños, seguido por una generación que aprendía inglés con las letras de Nirvana o Alanis Morissette. Durante los primeros años, los peruanos veían desfilar videos de Soda Stereo, Café Tacvba o Juan Luis Guerra, sin anticipar que poco tiempo después algunos compatriotas ocuparían ese mismo espacio.

En 2004, Cementerio Club alcanzó su consagración con “Inmortales”, el tema que los llevó a ganar un premio MTV. Ya antes habían captado la atención regional con los videoclips de “Barco Viejo” y “Sometimes Bonita”, señales tempranas de la incursión de la música peruana. / PETER KRAMER

Perú es clave

A fines de los noventa, el Perú encontró su lugar en esa historia. Entre 1999 y 2005, los videoclips nacionales vivieron su edad de oro. Bandas como Zen, Libido, TK, Cementerio Club, Dolores Delirio y Vox aparecían en la programación de un canal que llegaba a diecisiete países. “El milagro de MTV fue hacer que el público local y los artistas nacionales empezaran a creer en su propia escena cuando la vieron en pantalla —recuerda el productor y realizador de videos musicales Percy Céspedez—. MTV fue una gran vitrina, la posibilidad de ser internacionales sin necesidad de sonar en la radio”.

Sobre quién fue el primero en llegar al canal circulan distintas versiones. Algunos mencionan una entrevista a Miki González, cuyo videoclip “Hoja verde de la coca” fue rechazado por supuestas alusiones al narcotráfico. Otros hablan de un video experimental hecho por un artista independiente —una pieza compuesta solo por ceros y unos—, o del clip de “Me elevé”, primer sencillo de Pedro Suárez-Vértiz como solista.

Percy Céspedez Director y productor audiovisual peruano, ganador de cuatro Premios MTV Latinoamérica. Dirigió más de un centenar de videoclips que formaron parte de la programación regional del canal. Su trabajo ayudó a definir la estética visual de una generación marcada por la era del videoclip televisivo.

A pesar del variopinto inicio, el secreto del éxito estaba en la fórmula. Céspedez, un director formado viendo MTV, conocía las reglas del juego: “Lo que nunca fallaba era mostrar al artista en performance, y seguir las reglas del juego de MTV: no podían aparecer marcas, ni armas, ni historias LGTB”, admite. O si simplemente la fotografía no era buena, el video no pasaba, algo común para los peruanos en un principio. “En el Perú, el propio músico financiaba el videoclip”, recuerda Céspedez.

Ante esa distancia, surgió la profesionalización. Se preocuparon por escribir buenos guiones, dar una dirección a la fotografía y pensar en los derechos de autor. Nació así una pequeña industria dedicada exclusivamente al videoclip. Y los esfuerzos rindieron frutos. En 2002, Libido se convirtió en el primer grupo peruano en ganar una Lengua MTV, al ser elegido mejor artista suroeste. El premio les fue entregado por Jaime Bayly, con los aplausos de Gustavo Cerati. Un año después, el reconocimiento se multiplicó: Libido obtuvo el premio a mejor artista región central, recibiendo el premio junto a Sofía Mulanovich en escenario; durante ese evento TK sería distinguido como mejor artista nuevo central. En 2004, TK repitió el triunfo y Cementerio Club se llevó la Lengua a mejor artista nuevo región central. El ciclo culminó en 2009, cuando Ádammo ganó como mejor artista nuevo central, justo antes de que la premiación desapareciera.

Tras el éxito de “Sin miedo”, Ádammo conquistó al público regional con su energía juvenil y sonido vibrante. Aquella gala —transmitida desde Bogotá, México y Buenos Aires— marcó el cierre de una era dorada para MTV y su vínculo con el rock latinoamericano. (AP Photo/Fernando Vergara)

Todo cambió en 2010, con la decisión de MTV de quitar de su logo las palabras “Music Television”. Ya dada la sentencia del fin, las últimas bandas peruanas que aparecieron en pantalla fueron Buraco con “Incontrolable”, Kendall con “Nuevas historias”, y los arequipeños de Gallina McFly con “Amor bipolar”. El público, mientras tanto, migró a YouTube, donde permanece hasta hoy. Con esa mudanza también cambió el sentido del videoclip, y MTV terminó por colocar el último clavo en su propio ataúd, cerrando de esa manera un ciclo inolvidable. Aun así, la nostalgia persiste. “Ya no entristece porque quienes fuimos parte de esa época ya vivimos el duelo hace diez años —concluye Céspedez—. Hoy solo estamos enterrando al canal, con la certeza de que muchas de nuestras bandas llevarán, para siempre, el apellido MTV”.