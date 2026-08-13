Por Carlos Batalla

En la década de 1960, un fenómeno sin precedentes emergió desde los barrios de Liverpool, Inglaterra, para transformar la sensibilidad juvenil del planeta. The Beatles, el famoso cuarteto integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, pasaron de ser jóvenes aprendices de oficios humildes a ser íconos globales con una música original que asumió una “inexplicable significación emotiva” para las nuevas generaciones sesenteras.

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