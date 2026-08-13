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Un momento clave del clímax beatlemaníaco fue, sin duda, el estreno de su primer filme: “A Hard Day’s Night”, estrenado en Londres el 6 de julio de 1964, dirigida por Richard Lester, y que en el Perú se estrenaría dos meses después, en setiembre de ese año, con el sugestivo título de “¡Yeah, Yeah, Yeah!”, una película de la productora United Artists.

The Beatles hicieron suyo ese 1964. El año de su gira a los EE.UU., de su primera película, de sus primeros grandes éxitos musicales y de la eclosión de la beatlemanía mundial. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Con discos como “Please Please Me” (1963), “With The Beatles” (1963) y el álbum del mismo nombre “A Hard Day’s Night” (1964), el grupo de rock británico estaba en la cima de su gran ola musical, imponiéndose en el mercado norteamericano tras una gira triunfal realizada también ese año. El paroxismo musical de los jóvenes se cerró ese 1964 cuando en diciembre The Beatles lanzó el disco “Beatles for Sale”.

En ese ambiente musical, un grupo de jóvenes músicos, identificados con los famosos ingleses, con un estilo rockero ligero y poco glamuroso, procedentes de Florida, Estados Unidos, aparecieron confundiendo a muchos seguidores de los auténticos The Beatles. Con todo, estos entusiastas imitadores tuvieron sus horas de fama por estos lares sudamericanos. Se llamaban The American Beetles.

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LA EFÍMERA Y OLVIDADA SOMBRA DE LOS “BEATLES AMERICANOS”

Todo empezó para ellos en la soleada West Palm Beach, Florida, allá por 1959, bajo el nombre de “The Ardells”. Eran cuatro muchachos —Bill, Tom, Dave y Vic— que, en plena efervescencia del rock and roll, intentaban abrirse paso en la escena local.

Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos cuando, en 1964, la fiebre global provocada por el cuarteto de Liverpool lo inundó todo. Fue entonces cuando, en un giro pragmático pero también arriesgado, decidieron rebautizarse como The American Beetles. Promocionada por empresarios decididos a capitalizar la beatlemanía global, la banda emprendió ese año una gira sudamericana que incluyó presentaciones en Argentina, Uruguay, Brasil y Perú.

The American Beetles lo formaban los músicos Victor Gray, David Hieroymus, Tom Condra y Bill Ande. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La llegada de aquellos jóvenes extranjeros a nuestro país desató una curiosidad inmediata impulsada sobre todo por una certeza agridulce: la ilusión de ver pisar suelo limeño a los verdaderos Beatles parecía un sueño lejano e inalcanzable. El historiador peruano Juan José Rodríguez Díaz, estudioso del rock en el Perú, coincide en indicar que para una legión de muchachos ávidos de novedades, cualquier ilusión que reprodujera —aunque fuera de manera lejana— la estética, el corte de cabello o los acordes del famoso cuarteto de Liverpool, bastaba y sobraba. Era el combustible perfecto para alimentar una fascinación desbordante que ganaba más adeptos en las calles de una Lima que empezaba a rendirse ante la fiebre de los nuevos tiempos.

En su paso por Argentina, la intensidad de la novedad fue tal que el sello “Disc Jockey” no dudó en inmortalizar a los “Beatles americanos” en un EP de cuatro temas que hoy es una auténtica pieza de colección para los nostálgicos.

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Luego de una breve gira en Brasil, The American Beetles aterrizaron en el aeropuerto Lima-Callao (futuro Jorge Chávez), que ya recibía vuelos meses antes de su inauguración oficial en diciembre de 1965. Los “Beatles americanos” venían de Río de Janeiro aquella noche del 3 de agosto de 1964, un poco más de un mes antes del preestreno en Lima del filme “¡Yeah, Yeah, Yeah!”. Los chicos de Florida generaron expectativa entre los fans y los medios.

LA AVENTURA DE “THE AMERICAN BEETLES” EN LIMA SESENTERA

Esa Lima de agosto de 1964 iba a vivir una experiencia extraña. El afán hacia los Beatles llevó a muchos a ver el estilo del famoso grupo británico en todas partes. No se salvó ni el rebelde torero español Manuel Benítez “El Cordobés”, cuyo peinado se relacionó con el estilo despeinado del cuarteto inglés.

Los "Beatles americanos", les llamaban. Causaron furor en Uruguay, Argentina y Brasil. En el Perú, animaron el ambiente que se preparaba para ver el estreno del filme "¡Yeah, Yeah, Yeah!" en setiembre de 1964. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El 16 de julio de 1964, El Comercio había informado que los músicos americanos, próximos a llegar a Lima, habían protagonizado un escándalo en Buenos Aires. El cable de la agencia Reuter informaba que The American Beetles no pudo actuar la noche anterior en la emisora estatal Radio Splendid, pues las autoridades prohibieron su espectáculo por considerar que constituían un “peligroso ejemplo para la juventud”. Ante la censura oficial, la emisora privada Radio Libertad les ofreció cortésmente un espacio de 30 minutos. Gracias a este gesto, y tras un retraso de media hora, la banda estadounidense logró finalmente presentarse.

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Ya en Lima desde la noche del lunes 3 de agosto de 1964, les programaron una presentación en el Canal 13 (hoy Canal 5) con Pablo de Madalengoitia para el jueves 6. Por eso, el 4 y 5, con tiempo suficiente para conversar con la prensa local, El Comercio les tomó numerosas fotos en las instalaciones del Hotel Bolívar, frente a la Plaza San Martín, donde eligieron hospedarse, y también en el hall del Canal 13.

Además de visitar la televisión, estos jóvenes y audaces rockeros norteamericanos iban a presentarse en el lujoso Grill del Bolívar el viernes 7; y en el cine-teatro Western, en Lince, el sábado 8 de agosto de 1964. The American Beetles lo formaban Victor Gray (guitarra, bajo), David Hieroymus (batería), Tom Condra (guitarra eléctrica) y Bill Ande (primera guitarra).

Según la prensa, ellos partieron del Perú el 10 de agosto de 1964. Se despidieron dejando claro que, aunque su visita nació al amparo de la beatlemanía, contaban con la libertad de interpretar tanto los éxitos del cuarteto de Liverpool como un repertorio de composiciones de la “Nueva Ola” y del pop-rock de entonces.

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Los “Beatles americanos” vinieron con su empresario, el argentino Abel Howima, y su “personal manager”, el norteamericano Bob Yorly, informó El Comercio. Semanas después se presentarían, con el mismo show musical, en Madrid, España.

Aunque la prensa limeña tradicional los recibió con una frialdad patente —más allá del fervor que despertaron en los jóvenes—, su paso por la capital dejó una huella innegable en el espectáculo local. El impacto fue tal que incluso espacios como la “Peña Ferrando” se rindieron ante el fenómeno, incorporando con éxito versiones criollas y cómicas del cuarteto, que parodiaban con picardía a los “Beatles americanos” en los cine-teatros de la ciudad.

The American Beetles se hospedaron en el Hotel Bolívar y pasaron por la TV. local (Canal 13, hoy Canal 5). Ellos fueron parte de la ola beatlemaníaca de mediados de los años 60. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Augusto Ferrando, como buen director y productor, intuyó que había una vena cómica en esos “pelucones” gringos y lo explotó al máximo en sus shows populares en el cine-teatro “Pizarro” y “Bolívar” en Barrios Altos y “La Perla” en el Callao, durante las semanas siguientes a su partida de Lima, así como antes y después del estreno en Lima de la cinta “¡Yeah, Yeah, Yeah!”, entre setiembre y octubre de 1964.

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LA PELÍCULA “YEAH, YEAH, YEAH” EN LOS CINES LIMEÑOS

Como dijimos, en julio de 1964 se había estrenado el filme de los Beatles “A Hard Day’s Night” en Londres, pero en Lima el preestreno se realizó en el cine Alcázar, en el óvalo Gutiérrez, San Isidro, recién el 8 de setiembre de 1964. Al día siguiente, el 9, dos cines más lo tenían en cartelera en calidad de estreno: el cine Excélsior en el Jirón de la Unión, donde fue multitudinaria la asistencia de los fans; y el cine Porvenir, en La Victoria.

La prensa limeña no escatimó elogios para la primera película de The Beatles —quienes por aquellos días hacían vibrar a los Estados Unidos durante su gira—, invitando a todo el público a disfrutar del divertido y musical filme. Con el paso de las semanas, el éxito de la cinta fue tal que su proyección se extendió a los cines Tauro, en el Cercado de Lima, y Petit Thouars, en San Isidro.

La película de The Beatles fue muy popular. Cada función era a sala repleta de fans que cantaban las melodías de los chicos de Liverpool. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El 8 de setiembre de 1964 se publicó en el listín de estrenos del diario el anuncio del cine Alcázar. Era el Gran Avant Premier de "¡Yeah, Yeah, Yeah!". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Asimismo, entre finales de septiembre y principios de octubre de 1964, el cine Ritz de la avenida Alfonso Ugarte, en el corazón de Lima, presentó el cortometraje “Llegaron los Beatles ingleses”. Esta pieza, que muy probablemente resumía la exitosa gira del cuarteto inglés por EE.UU. —concluida apenas un par de semanas antes—, permitió a los limeños acercarse un poco más a la fiebre mundial por la banda.

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No cabe duda: el paso de los curiosos imitadores de The American Beetles por Lima no hizo más que avivar el fuego, creando un ambiente propicio para el estreno de la cinta de The Beatles. El filme “¡Yeah, Yeah, Yeah!” se convirtió en un éxito rotundo, manteniéndose en cartelera por varias semanas más.

La crítica peruana, plasmada en reseñas en los diarios, intentaba descifrar la “conmoción desgarradora, neurótica e histérica” que el grupo provocaba en la cinta. Más allá de la etiqueta de beatlemanía, se describía este movimiento como una reacción profunda, que encontraba en el ritmo bronco y sencillo del grupo un antídoto contra las presiones y los convencionalismos de la vida cotidiana, indicaban.

Imagen del 23 de marzo de 1964, con el príncipe británico Felipe estrechando las manos de los carismáticos Beatles: Ringo Starr, George Harrison, John Lennon y Paul McCartney. (Foto: AP/File, Pool) / NOINFORMATION

La primera película de los Beatles era descrita como una “crónica de las audiciones y giras mundiales del grupo”, capturando fielmente ese “pathos” que enlazaba la “pureza primitiva” de los músicos con el fervor convulsivo de sus seguidores. El fenómeno beatlemaníaco fue calificado como un verdadero “electroshock” para la emoción colectiva universal.

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Las canciones del cuarteto de Liverpool siempre estuvieron presentes desde mediados de1964 en el “Ranking de la semana” de “Discos Odeón”, que publicaba El Comercio. La prensa sesentera destacaba que las composiciones de The Beatles estaban centradas en temas universales como el amor, la alegría y la tristeza, y que no solo conectaban con el alma de la adolescencia sino también establecían una nueva forma de entender la libertad y la expresión musicales de esa época.

El historiador Juan José Rodríguez Díaz, próximo a publicar su libro “Pelucones, melenudos y hippies. La beatlemanía en el Perú”, dice lo siguiente: “Los Beatles comenzaron a sonar en las radios limeñas a finales de 1963, pero la eclosión definitiva del fenómeno en el Perú respondió al impacto mediático del grupo en su gira por los Estados Unidos”.

The Beatles estaban en una primera etapa creativa, dando muchos conciertos desde 1963. Esa intensidad llegaría hasta agosto de 1966. (Foto: Difusión) / DIFUSION

Indica, además, que en marzo de 1964, She Loves You —el primer sencillo editado en el país— alcanzó los primeros lugares de los rankings, incrementando la presencia de la banda en la prensa local. “Para junio, ya se anunciaba el estreno en cines de su primera película, ¡Yeah, Yeah, Yeah! (A Hard Day’s Night)”.

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Rodríguez precisa que “en vísperas de ese estreno, I Saw Her Standing There —popularizada en el país como “La vi parada allí”— escalaba rápidamente al número uno. En este ambiente de efervescencia se produjo la llegada de los imitadores, los American Beetles, cuyo paso evidenció el creciente fervor juvenil en Lima”.

Según Rodríguez, en las proyecciones de “¡Yeah, Yeah, Yeah!” en Lima, “las salas lucieron abarrotadas por multitudes que gritaban como si presenciaran un concierto en vivo. Uno de esos jóvenes era Saúl Cornejo, icono del rock en el Perú, recientemente fallecido, quien relató que la sensación que tuvo al verlos fue más emocionante que cuando pudo ver en vivo a Paul McCartney”.

Un interesante aviso publicitario publicado en el diario el 20 de setiembre de 1964. Allí se leen las citas de los principales críticos de cine de los diarios de la época. Fue un éxito, sin duda. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Postal de los Beatles alegres tras terminar de filmar su primera película. La prensa siguió paso a paso esa producción tan esperada. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

LA POST-VISITA DE LOS “BEATLES” DE ESTADOS UNIDOS

Aquella aventura de agosto de 1964 con The American Beetles en la capital tuvo la caducidad propia de las modas pasajeras. Nada que ver con la inmortalidad artística de los geniales músicos de Liverpool, cuyos éxitos de aquella temporada —como “A Hard Day’s Night” o “I Saw Her Standing There”— se mantuvieron firmes en el Top 5 de los rankings musicales peruanos hasta finales de ese año.

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Era el apogeo de la beatlemanía global, un frenesí que marcó el pulso cultural entre 1963 y agosto de 1966, desatando en Lima y todo el mundo concursos de peinados, vestuarios y la aparición de innumerables curiosos imitadores, como el grupo que improvisaron los cantantes peruanos de la “Nueva Ola” Joe Danova, Jimmy Santy, Pepe Miranda y César “Mono” Altamirano, que llegaron a presentarse en el Canal 13 con Pablo de Madalengoitia.

Y aunque parezca extraordinario, a tanto llegó la beatlemanía en el Perú que los anuncios de la llegada de los verdaderos Beatles al Perú cundieron entre 1964 y 1965. Uno de los últimos anuncios ocurrió el 20 de febrero de 1965, cuando El Comercio Gráfico (la edición vespertina y más popular del diario) anunció en su portada un acontecimiento histórico para el país: la llegada de los Beatles.

La foto de la información que soltó El Comercio Gráfico tiene en la batería a Jimmie Nicol quien reemplazó a Ringo Starr cuando enfermó de faringitis en 1964. Él solo participó en 10 conciertos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / �

“La venida de los auténticos Beatles ingleses que han causado sensación en Europa fue anunciada ayer por el Canal Cuatro de televisión. Su presentación en nuestra capital sería una de las grandes atracciones del año y costaría 17 mil dólares, cifra récord para una contratación artística en Lima”, indicaba la información del diario.

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Lamentablemente, esa posibilidad, ese sueño nunca se concretó, y quedó como parte de los sueños quebrados de esa generación del 60 en el Perú. En un artículo publicado en El Comercio el 20 de setiembre de 1987, el crítico literario, profesor universitario y fan de los Beatles, Ricardo González Vigil señaló algo que era completamente cierto y que él mismo vivió en persona:

“En el curso de aquellos tres años (1963-1966) la misma escena se repitió por todo el mundo. La misma escena de emoción de masas que nunca se había creído posible y que difícilmente volverá a producirse. Hoy todo aquello parece pertenecer al terreno de la ficción, y, sin embargo, ayer era realidad palpable. Es imposible exagerar la beatlemanía porque la beatlemanía fue en sí misma una exageración”, relató.

The American Beetles quisieron aprovechar el gran movimiento beatlemanìaco, y de alguna forma lo consiguieron. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Hacia 1966, el encanto de calcar a los Beatles ya se había agotado para The American Beetles. Aquel declive coincidió con una decisión histórica del cuarteto británico en agosto de ese año: bajarse de los escenarios para siempre y dedicarse exclusivamente al estudio de grabación. Ante este nuevo panorama, los muchachos “pelucones” de Florida decidieron colgar las pelucas y dejar atrás la imitación, reinventándose con un sonido más crudo y un nombre afilado: The Razor’s Edge.

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Bajo esa nueva identidad, grabaron un disco sencillo en su búsqueda de una voz propia, en un mercado musical que ya había dejado atrás las réplicas para abrirle paso a la experimentación. De aquel lejano espejismo de los “Beatles americanos” en Lima, hoy apenas nos queda el eco de un viejo vinilo y la entrañable crónica de quienes, por un instante, intentaron capturar el paso de un rayo en una botella.