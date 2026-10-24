Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 24 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá iniciativas que llenarán de entusiasmo al entorno y afianzarán la confianza. Amor: circunstancias fortuitas facilitarán un encuentro que derivará en romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tomará las riendas en un negocio o proyecto que parece estancado y todo cambiará. Amor: si no reitera errores, habrá hermosos momentos y un feliz desenlace.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: el camino del éxito podría verse empañado por descuidos y poca cooperación. Amor: su encanto se destacará entre mucha gente y alguien se acercará con una propuesta.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: logrará dirigir el esfuerzo con inteligencia y los resultados no se harán esperar. Amor: alguna actitud impulsiva generará discusiones que evitará resolviendo las cosas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para encarar proyectos audaces será elogiada por gente influyente. Amor: una relación del pasado insistirá por un encuentro reparador pero ya será tarde.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un pequeño proyecto se convertirá en la clave para una actividad exitosa. Amor: verá las cosas con optimismo y querrá salir a divertirse; posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para mostrar su habilidad y resolver una situación complicada. Amor: su fuerte encanto estará muy activo y no será pasado por alto por cierta persona.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hallará los colegas o socios perfectos para un proyecto con potencial. Amor: crecerá la afinidad con la persona menos imaginada y un romance se concretará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los gastos en exceso podrían afectar el esfuerzo invertido. Amor: un asunto poco agradable no llegará a afectar a la pareja por su carácter optimista.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una iniciativa no resultará como se espera pero tendrá algo positivo. Amor: una situación confusa en la pareja le pondrá en alerta, pero todo se aclarará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con creatividad, logrará que un proyecto estancado muestre sólido avance. Amor: la vida en común mejorará y permitirá pensar en planes que pertenecen al futuro.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una reunión será el punto de partida para iniciar un anunciado proyecto. Amor: en la pareja se resolverán esos temas incómodos que impiden que fluya la calidez.

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