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Ringo también publicó el pasado mes un álbum en solitario titulado 'Long Long Road' | Foto: Facebook (@PaulMcCartney)
Ringo también publicó el pasado mes un álbum en solitario titulado 'Long Long Road' | Foto: Facebook (@PaulMcCartney)
Por Agencia EFE

Los ‘exbeatles’ Paul McCartney y Ringo Starr han publicado este viernes un sencillo a dúo titulado ‘Home To Us’, en el que también colaboran como coristas Chrissie Hynde (The Pretenders) y Sharleen Spiteri (Texas).

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