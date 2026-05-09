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La actriz dijo que su actuación le demandó un esfuerzo superior a sus trabajos anteriores | Foto: Difusión
La actriz dijo que su actuación le demandó un esfuerzo superior a sus trabajos anteriores | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La actriz peruana Gianella Neyra protagonizará la película "Amando a Amanda", que se estrenará el 28 de mayo bajo la dirección de Ani Alva Helfer, un proyecto que, según dijo, representa el desafío actoral más exigente de su carrera debido a la gran profundidad emocional del personaje.

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