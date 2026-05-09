La actriz peruana Gianella Neyra protagonizará la película "Amando a Amanda", que se estrenará el 28 de mayo bajo la dirección de Ani Alva Helfer, un proyecto que, según dijo, representa el desafío actoral más exigente de su carrera debido a la gran profundidad emocional del personaje.

Neyra, quien comparte el rol principal con el actor Giovanni Ciccia, señaló que su interpretación de Amanda demandó un esfuerzo superior a sus trabajos anteriores.

“Es el personaje más difícil de mi carrera”, afirmó la artista, detallando que la construcción del papel le generó nervios y temor por la complejidad de equilibrar los momentos cómicos con la carga dramática del filme.

Sobre el proceso de construcción del personaje, explicó que la protagonista posee una humanidad llena de matices que la obligaron a transitar por diversos estados anímicos.

En ese sentido, Neyra reveló que enfrentar este reto fue fundamental para su crecimiento profesional, destacando que esta cinta pretende fomentar la empatía y aceptación en las relaciones personales.

El elenco principal se completa con las actuaciones de Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Nacho Di Marco, Fiorella Díaz y Noah Martínez.

La trama desarrolla la historia de Amanda y Fernando, una pareja que atraviesa distintas etapas y desencuentros cotidianos para ofrecer una visión actual sobre los vínculos.