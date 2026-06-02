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La comedia peruana dirigida por Ani Alva Helfer superó los 50 mil espectadores en su primer fin de semana | Foto: Difusión
La comedia peruana dirigida por Ani Alva Helfer superó los 50 mil espectadores en su primer fin de semana | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La actriz peruana Gianella Neyra, protagonista de la película ‘Amando a Amanda’ habló del proyecto que la devuelve al cine, bajo la dirección de Ani Alva Helfer y el coprotagónico de Giovanni Ciccia.

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