La actriz peruana Gianella Neyra, protagonista de la película ‘Amando a Amanda’ habló del proyecto que la devuelve al cine, bajo la dirección de Ani Alva Helfer y el coprotagónico de Giovanni Ciccia.

Durante las funciones de este fin de semana, Neyra y Ciccia compartieron saludos y fotografías con los espectadores al visitar las salas de cine, que les permitió conocer directamente el impacto de la producción en la audiencia.

Respecto al argumento y el vínculo que ha formado el filme con los usuarios, Gianella explicó que el valor de la trama se encuentra en la aceptación y la validación de las emociones individuales.

“Lo bonito de esta historia es que valida a las personas como son y valida también sus emociones. Habla de aceptación y de algo muy importante: pedir que nos amen como somos”, dijo la actriz.

Para luego añadir: “Amanda representa a muchas personas que alguna vez sintieron que tenían que cambiar para encajar o ser queridas. Por eso siento que todos, de alguna manera, podemos ser Amanda”.

Después del fenómeno de taquilla de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, la actriz vuelve a protagonizar una comedia de la directora Ani Alva Helfer, en cartelera desde hoy.

Por su parte, Ciccia mostró gratitud ante la receptividad del proyecto por parte de los espectadores y manifestó que se sienten muy agradecidos por observar cómo el relato consigue emocionar a una gran cantidad de personas.

El largometraje, estrenado el 28 de mayo, también representa el debut cinematográfico de Del Barrio Producciones. En su primer fin de semana logró reunir a más de 50 000 espectadores.

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