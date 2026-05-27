Carlos Carlín y Gianella Neyra regresan a los escenarios para protagonizar la obra teatral “Flores en las nubes”, una comedia dramática dirigida por Italo Cordano y Bruno Ascenzo que se estrenará el próximo 4 de junio en el Teatro NOS, en San Isidro, donde ofrecerá una corta temporada de 20 funciones hasta el 5 de julio.

La trama, escrita también por Cordano, se centra en Ulises y Lucía, un matrimonio que está a punto de celebrar sus tres décadas de unión, situación que desencadena un repaso por los pasajes más complejos de su convivencia, tales como las frustraciones personales, los resentimientos no resueltos y los silencios prolongados.

afiche de Flores en las Nubes

Carlín, respecto a la construcción de su papel y el proceso de puesta en escena, detalló las características de su personaje y la evolución del trabajo actoral. “Ulises es un personaje que aguanta y ha aguantado toda la vida por amor”.

La producción del montaje está a cargo de la propia Gianella, junto a Renato Nonajulca y la productora Más Teatro.

Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:30 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m., con entradas disponibles en Joinnus.

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