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Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. | Foto: Difusión
Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 8:30 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Carlos Carlín y Gianella Neyra regresan a los escenarios para protagonizar la obra teatral “Flores en las nubes”, una comedia dramática dirigida por Italo Cordano y Bruno Ascenzo que se estrenará el próximo 4 de junio en el Teatro NOS, en San Isidro, donde ofrecerá una corta temporada de 20 funciones hasta el 5 de julio.

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