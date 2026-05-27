Resumen
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Carlos Carlín y Gianella Neyra regresan a los escenarios para protagonizar la obra teatral “Flores en las nubes”, una comedia dramática dirigida por Italo Cordano y Bruno Ascenzo que se estrenará el próximo 4 de junio en el Teatro NOS, en San Isidro, donde ofrecerá una corta temporada de 20 funciones hasta el 5 de julio.
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