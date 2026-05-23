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La temporada constará de 22 funciones que se llevarán a cabo de jueves a sábados a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. | Foto: Difusión
La temporada constará de 22 funciones que se llevarán a cabo de jueves a sábados a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El actor peruano Marco Zunino estrenará el 16 de julio su espectáculo “Mi vida en musicales” en el Teatro NOS de San Isidro, donde recorrerá las canciones de las obras de Broadway que marcaron su trayectoria artística y personal.

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