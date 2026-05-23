El actor peruano Marco Zunino estrenará el 16 de julio su espectáculo “Mi vida en musicales” en el Teatro NOS de San Isidro, donde recorrerá las canciones de las obras de Broadway que marcaron su trayectoria artística y personal.

La producción, que cuenta con la dirección musical de César Vega junto a un ensamble y cuerpo de baile en vivo, incluirá temas emblemáticos de montajes internacionales como "Rent", "Moulin Rouge", "Cabaret", "Jesucristo Superstar" y "Chicago".

Respecto al concepto del show, Zunino explicó que el proyecto no se enfoca de manera estricta en su biografía, sino en el impacto formativo del género.

“Mi vida en musicales no va sobre mi vida personal en los musicales, sino sobre lo que los musicales han hecho por mi vida, lo que me han transformado como persona. Quiero compartir el asombro de descubrir letras que parecen escritas para mí”, manifestó.

La dirección del montaje está a cargo del propio Zunino en colaboración con el coreógrafo estadounidense Tyler Hanes, reconocido por su trayectoria en la escena de Nueva York y por su trabajo en el programa "Dancing with the Stars".

Marco Zunino. (Foto: Hugo Pérez) Pie de foto / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Asimismo, Denisse Dibós, fundadora y directora de Preludio, casa productora del musical, destacó el vínculo que mantiene con el protagonista, recordando que fue el primer intérprete latinoamericano en asumir el rol de Billy Flynn en "Chicago" en Broadway durante el año 2012.

Dibós afirmó que ser testigo de la evolución de Zunino y de su llegada a los escenarios neoyorquinos es un proceso que siente muy cercano, definiéndolo como su compañero de múltiples proyectos culturales.

La temporada constará de 22 funciones que se realizarán de jueves a sábados a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m., sumando además presentaciones especiales durante los días feriados del 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket, con una etapa de preventa general del 15% de descuento con cualquier medio de pago y un 20% de ahorro para compras con tarjetas de crédito Scotiabank, vigente hasta el 31 de mayo.

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