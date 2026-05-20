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El cantante respondió de forma irónica tras conocer la próxima boda de su expareja con Domínguez | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El cantante respondió de forma irónica tras conocer la próxima boda de su expareja con Domínguez | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Ante la próxima boda civil de Karla Tarazona, su expareja y madre de sus dos hijos, con Christian Domínguez programada al 2 de junio, el cumbiambero Leonard León se mostró indiferente cuando fue consultado por reporteros.

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