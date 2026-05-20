Ante la próxima boda civil de Karla Tarazona, su expareja y madre de sus dos hijos, con Christian Domínguez programada al 2 de junio, el cumbiambero Leonard León se mostró indiferente cuando fue consultado por reporteros.

De ese modo, al recibir la noticia sobre el inminente paso al altar de la conductora, el intérprete evitó profundizar en el tema, asegurando de forma tajante que la situación no le genera ninguna importancia.

“Me tiene sin importancia. Seré cura, ¿o me has visto cara de cura?”, respondió de forma irónica el cantante al ser entrevistado por los medios, cuando se le preguntó si estaba dispuesto a otorgarles su bendición de cara a esta nueva etapa.

@willax.espectaculos ¿Leonard León multiplica por cero la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez? #UnDíaEnElMall #LeonardLeón #KarlaTarazona #ChristianDomínguez ♬ sonido original - Willax Espectáculos

A pesar de sus bromas, el artista ofreció una postura más estructurada respecto al matrimonio, argumentando que contraer nupcias es una decisión que se toma cuando existe seguridad plena en la relación.

“Cuando ya te conoces con una pareja y comparten muchos ideales, se casan. Eh, es decisión de cada persona. Si estás totalmente seguro de la persona que está a tu lado y quieres contraer nupcias, inmediatamente lo haces, ¿no?”, manifestó textualmente.

Hacia el final de la entrevista, fue consultado si tendría disponibilidad en su agenda para cantar en la celebración de la boda, ante lo cual el artista reaccionó con humor solicitando un buen pago y añadiendo entre risas que esperaba no enfermarse de la garganta ese día.

Cabe precisar que Tarazona y Domínguez, padres de un niño, se casarán este 2 de junio, consolidando así el séptimo matrimonio que ambos han formado a lo largo de sus vidas.

Jazmín Pinedo aclara que sus comentarios no iban dirigidos a Jota Benz, sino a la producción de Esto es Guerra y a las reglas del programa. En su respuesta, pide que lo regresen al programa y afirma que solo se defendió ante el cruce mediático.

Karla Tarazona y Christian Domínguez: Así fue su historia de amor

La historia de amor entre Karla Tarazona y Christian Domínguez inició en 2013, cuando coincidieron como presentadores en el programa “Hola a Todos de ATV”. Dos años después, en 2015, formalizaron su relación con un primer matrimonio civil.

La llegada de su hijo Valentino en 2016 consolidó momentáneamente su familia, pero la felicidad se vio truncada por los rumores y pruebas de infidelidad de Domínguez con la bailarina Isabel Acevedo, lo que derivó en una separación definitiva a inicios de 2017.

El edicto matrimonial fue revelado en 'Amor y Fuego' | Foto: Willax TV (Catura)

En 2024, tras la ruptura de Domínguez con Pamela Franco, madre de su hija de seis años, el destino los volvió a acercar en televisión. La química en el set y los coqueteos dieron paso a un nuevo romance que hoy se concreto con un matrimonio.

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