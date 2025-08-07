Un bochornoso episodio fue el que Leonard León, conocido cantante cumbia, protagonizó en vivo al ser entrevistado en Latina TV, donde se negó a responder los cuestionamientos por presuntas agresiones psicológicas contra su expareja, Karla Tarazona, con quien tiene dos hijos.

El episodio ocurrió cuando León fue invitado al programa ‘Ponte en la cola’, donde al ser confrontado por los conductores Micheille Soifer y Ricardo Rondón sobre las denuncias de Tarazona, el cumbiambero decidió retirarse molesto del set.

¿En qué momento se retiró?

Durante el segmento, Soifer le preguntó si había agredido a Tarazona, a lo que León respondió de manera evasiva. “No, ya te dije que no, ya hablamos por teléfono... ¿por qué tengo que repetir lo que yo ya te he explicado por llamada?”, dijo molesto.

La situación escaló cuando Rondón le recordó que Tarazona había afirmado públicamente haber sido agredida durante su relación. El cantante se exaltó nuevamente, diciendo: “¿Por qué tienes que preguntarme nuevamente algo que ya te lo respondí ayer?”.

El clímax de la tensión llegó cuando el programa presentó un informe con declaraciones de Mariela Zanetti, quien confirmó haber sido testigo de lesiones en el cuerpo de Karla, actual novia de Christian Domínguez.

Tras la emisión de este segmento, un visiblemente molesto Leonard se levantó de su asiento y abandonó el set, dando por terminada la entrevista en vivo junto a su abogado.

Abogado de Karla Tarazona revela presunta deuda por alimentos de Leonard León

De otro lado, en ‘Amor y Fuego’, el abogado de Karla Tarazona, Carlos de La Cruz, contradijo a Leonard sobre el supuesto pago total de sus deudas de pensión de alimentos, presentando documentos que evidencian una presunto monto pendiente de S/ 5 830 soles que data de los años 2014 y 2015.

El abogado explicó que, si bien el cantante se ha puesto al día con los pagos más recientes, aún arrastra esta deuda anterior, criticando que ha tenido periodos prolongados, de hasta cuatro años, sin ver a sus hijos.

Estas declaraciones contradicen la versión del cantante, quien había afirmado que su retraso se debió únicamente a la pandemia. “Anterior a esta conciliación, él ya había desaparecido 4 años también, no veía a sus hijos”, afirmó.