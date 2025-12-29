Leonard León reapareció en una reciente entrevista y aseguró que se siente incómodo al saber que sus hijos mayores llaman “papá” a Christian Domínguez, actual pareja de Karla Tarazona. Por si fuera poco, lamentó que los menores no lo vean a él como una figura paterna.

En entrevista con el diario Trome, Leonard León aseguró que fue Karla Tarazona quien les enseñó a sus hijos a que llamen padre a Christian Domínguez. Según expresó, los menores “no han tenido una estabilidad emocional como otros niños”.

“La usurpación de paternidad es evidente, pero no viene de parte de él sino de la mamá (Karla). Ella les enseñó que le digan papá a su pareja, ha involucrado a mis niños, también lo hizo con otra pareja que tuvo; es totalmente preocupante”, dijo al citado medio.

Hijo de Leonard León califica a Christian Domínguez como su “verdadero papá”. (Foto: Captura de IG)

“Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle. Me duele como a cualquier padre que te alejen de tus hijos; sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso”, agregó.

Asimismo, al ser consultado por si tiene deudas por alimentos, hecho que Karla Tarazona ha resaltado con firmeza, el cantante aseguró que “no se debe nada”.

Leonard León

“Ella dice que debo S/10 mil, parece que no saben sacar las cuentas. Felizmente el juez ya sacó la cuenta y no se debe nada, solo está haciendo perder el tiempo al Poder Judicial porque estoy al día en todo. Sin embargo, hasta ahora no brinda su dirección para ir a ver a mis hijos”, resaltó.