Christian Domínguez y Karla Tarazona vivieron un 2025 de reconciliación y aprendizaje, en el que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Ahora, tras enfrentar polémicas y críticas, la pareja estaría planeando su matrimonio.
En una reciente entrevista con el diario Trome, el cantante de cumbia y la conductora de televisión manifestaron su idea de casarse. Eso sí, todavía no han fijado fecha, pero esperan que este 2026 sea el año indicado.
LEE: Magaly Medina calificó a Christian Domínguez de “cobarde” por no asistir a su programa
“Ya hemos hablado del matrimonio, ya podemos casarnos y queremos hacerlo, pero queremos que sea muy privado”, resaltó Christian Domínguez al ser consultado por los planes de matrimonio.
“Creo que es un buen año y me gustaría que sea en el 2026, así que esperamos que se den las cosas”, agregó el cantante. Por su parte, Karla Tarazona fue más reservada y solo atinó a decir: “podría ser”.
Por otro lado, Karla Tarazona también reveló que el próximo año buscarán encargar un bebé más para tener a la mujercita. “Está planeado para que sea en el 2026”, dijo.
MÁS INFORMACIÓN: “Nos chocaron”: Karla Tarazona y Christian Domínguez sufrieron accidente de tránsito
“No es algo fácil o que se dé de la noche a la mañana. Ya no tenemos 30, estamos por cumplir 43. Es un deseo grande y esperamos que se llegue a concretar“, añadió Domínguez.
