Christian Domínguez y Karla Tarazona vivieron un 2025 de reconciliación y aprendizaje, en el que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. Ahora, tras enfrentar polémicas y críticas, la pareja estaría planeando su matrimonio.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el cantante de cumbia y la conductora de televisión manifestaron su idea de casarse. Eso sí, todavía no han fijado fecha, pero esperan que este 2026 sea el año indicado.

“Ya hemos hablado del matrimonio, ya podemos casarnos y queremos hacerlo, pero queremos que sea muy privado”, resaltó Christian Domínguez al ser consultado por los planes de matrimonio.

Christian Domínguez desea casarse con Karla Tarazona en el 2026. (Foto: Instagram)

“Creo que es un buen año y me gustaría que sea en el 2026, así que esperamos que se den las cosas”, agregó el cantante. Por su parte, Karla Tarazona fue más reservada y solo atinó a decir: “podría ser”.

Por otro lado, Karla Tarazona también reveló que el próximo año buscarán encargar un bebé más para tener a la mujercita. “Está planeado para que sea en el 2026”, dijo.

“No es algo fácil o que se dé de la noche a la mañana. Ya no tenemos 30, estamos por cumplir 43. Es un deseo grande y esperamos que se llegue a concretar“, añadió Domínguez.