Camila, hija mayor del cantante Christian Domínguez, celebró su graduación de secundaria en una ceremonia marcada por la emotividad y un contundente mensaje difundido en sus redes sociales.

La joven, quien estuvo acompañada por su madre, Melanie Martínez, y su hermana, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la lealtad familiar, lanzando lo que diversos usuarios han calificado como un “dardo” directo hacia la ausencia de su padre.

Mediante su cuenta de Instagram, la joven modelo compartió imágenes luciendo una toga y medalla de graduada, agradeciendo principalmente a Melanie.

“¡Me gradué de secundaria! Y no puedo estar más agradecida por todas las personas que me acompañaron incondicionalmente en este camino” , inició el texto que rápidamente se volvió viral.

La exmodelo Melanie Martínez interviene en la polémica de su hija Camila con Christian Domínguez por presunto abandono. Domínguez opta por el silencio.

En ese sentido, la joven ‘influencer’ detalló que el respaldo financiero no sustituye la presencia física y emocional que un padre puede dar.

“En especial, mi madre, que nunca me abandonó. Incluso en mis peores momentos, mi mamá siempre estuvo ahí, firme, presente y sin condiciones. Porque el apoyo material importa, sí, pero el apoyo emocional y el amor incondicional están en otro nivel”, sentenció.

El mensaje incluyó además una reflexión sobre el distanciamiento que mantiene con el novio de Karla Tarazona. “Fueron meses de altos y bajos, y aprendí que quien quiere estar, está. Hoy cierro una etapa sabiendo quiénes realmente caminaron conmigo”, detallaron.

¿Christian Domínguez y su hija mayor están distanciados?

Mientras se desarrollaba la ceremonia escolar, Domínguez se encontraba en una presentación musical junto a su agrupación, evento que fue transmitido por Panamericana Televisión y que contó con la participación de Tarazona.

Y es que, la relación entre ambos atraviesa un momento crítico. Meses atrás, Camila confesó en una transmisión en vivo que el vínculo se había fracturado, vinculando el alejamiento de su padre con su actual cercanía a Tarazona.

“Yo no voy a pedir que esté presente en mi vida, cuando no quiso estar presente conmigo 16 años de mi vida. No me cabe en la cabeza cómo puede estar presente para otras personas”, manifestó la adolescente.

MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina y su dura crítica a Christian Domínguez por no llamar a su hija en su cumpleaños

Melanie Martínez, madre de Camila, se pronuncia tras ausencia

Tras la fiesta, Melanie Martínez, por su parte, publicó un video que resumía el crecimiento de su hija desde su nacimiento en 2008 hasta el presente.

“Graduada y brillando. El mundo es tuyo hija mía. Un capítulo se cierra y mil sueños comienzan. Orgullo total”, escribió Martínez.

♬ sonido original - Missing_disney_channel @melcmc “Graduada y brillando ✨ El mundo es tuyo, hija mía 🎓” “Un capítulo se cierra y mil sueños comienzan. Felicitaciones 🎓💫” “De sueños a metas cumplidas. Orgullo total 🤍🎓” te amo monita hermosa @Camila Domínguez 🥰👩‍🎓 #parati

Hasta el cierre de esta nota, Christian Domínguez no ha emitido pronunciamiento oficial ni ha compartido mensajes de felicitación hacia su hija.