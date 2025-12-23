Magaly Medina no tuvo reparos en criticar duramente a Christian Domínguez por su ausencia en su programa, donde el pasado lunes 22 de diciembre tuvo como invitados a los integrantes de La Gran Orquesta Internacional.

La popular ‘Urraca’ inició su programa al ritmo de cumbia y su equipo de producción le informó que la agrupación de Christian Domínguez iba a visitar el set de televisión.

Ante este aviso, Magaly preguntó sin dudar si Christian Domínguez también sería parte de los invitados. Al saber que el cantante no estaría en su programa, la ‘Urraca’ no tardó en calificarlo de “cobarde”.

“Qué cobarde, ¿no? debería (venir). ¿Por qué manda a su orquesta sola?, ¿No es el dueño, el propietario, el cantante?”, dijo Magaly Medina, quien se quedó con ganas de entrevistar al cantante de cumbia.

Magaly Medina se entera de que Christian Domínguez no asistió a su set, pero sí los otros integrantes de 'La Gran Orquesta Internacional'.

Como se recuerda, en los últimos días Magaly Medina criticó duramente a Christian Domínguez en más de una oportunidad. Incialmente, dijo que no cree en el cambio del cantante, quien mantiene una relación con Karla Tarazona.

Además, tras ver imágenes suyas en una joyería, dudó sobre la posibilidad de que se case con Karla Tarazona, ya que siempre promete lo mismo.