Karla Tarazona y Christian Domínguez sufrieron un accidente de tránsito la tarde de este viernes 12 de diciembre mientras se dirigían a las instalaciones de Panamericana Televisión, en Santa Beatriz, para conducir su programa ‘Todo se filtra’.

El incidente, calificado como un choque leve por los conductores, se registró aproximadamente a las 3:30 p. m. en la congestionada avenida Javier Prado, en la capital peruana.

Así quedó el auto de Karla Tarazona y Christian Domínguez tras choque en la avenida Javier Prado.

Ambos artistas confirmaron que su vehículo fue impactado por la parte trasera, resultado del intenso tráfico que se vive en las avenidas principales de Lima por fiestas navideñas y año nuevo

“Tuvimos un pequeño choque, gracias a Dios no pasó a más, y ocurrió cuando estábamos rumbo al canal”, declaró Domínguez al inicio de su programa, confirmando el percance.

Tarazona, por su parte, enfatizó la responsabilidad del otro conductor y las complicaciones del tránsito. “Nosotros no chocamos, nos chocaron, el tráfico es complicado en estas épocas”, sentenció.

Aunque el auto resultó con una abolladura y deberá ser sometido a reparaciones, lo que implicará para Karla y Christian quedarse por “algunos días” sin auto, ambos aseguraron que los daños fueron solo materiales.

En cuanto a su estado de salud, informaron que solo Karla presentó una molestia. “Solamente [Karla] está con un dolor pequeño en el cuello, pero algo suave que se puede controlar”, precisó el cumbiambero.

Los conductores aprovecharon el espacio televisivo para hacer un llamado a la prudencia a los ciudadanos que manejan en estas fechas, sugiriendo alternativas como el uso de taxis y transporte público.

¿Qué otro accidente de tránsito ha sufrido Christian Domínguez en este 2025?

No es el primer accidente vehicular de Christian Domínguez en este 2025. Y es que, en la madrugada del jueves 31 de julio, el bus que transportaba al cantante y a los 26 integrantes de su agrupación, la Gran Orquesta Internacional, sufrió un despiste en la carretera Canta–Huallay, en Oyón, provincia de Lima.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:20 a. m. cuando el conductor del bus realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal con otro vehículo que invadió su carril, según afirmaron.

El cantante aclaró que el video viral donde el bus de su orquesta adelanta vehículos de forma temeraria fue grabado antes del accidente, y aseguró que en ese momento tomó medidas con el chofer involucrado. | Foto: Instarándula / X (Captura) / Composición EC

Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad, y Domínguez se pronunció en redes sociales para tranquilizar a sus familiares. “Estamos golpeados, sí, pero estamos vivos, que es lo importante”, dijo. Tarazona viajó hasta el lugar del impacto para acompañarlo.