“Al fondo hay sitio” se acerca a su final de temporada y, como todos los años, suele haber más de una sorpresa. Esta vez, Joel (Erick Elera) y Macarena (María Grazia Gamarra) fueron los encargados de dar una feliz noticia a la familia Gonzales, ya que revelaron que se convertirán en padres.

Tras una breve conversación en el taller, Macarena Montalbán revisa su celular para ver los días en los que tiene más posibilidades de quedar embarazada; sin embargo, se da cuenta que tiene un retraso.

Ante esto, Joel rápidamente va a la farmacia y compra una prueba de embarazo. Al volver, Macarena va al baño del taller y se realizar el test, que termina dando “dos rayitas”, siendo este un resultado positivo de su embarazo.

Joel y Macarena revelaron que se convertirán en padres en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

Ante la noticia, Joel y Macarena se unen en un emotivo abrazo que termina con Joel convocando a su familia a una reunión de emergencia. Ya en su casa, la feliz pareja le cuenta a los Gonzales que se convertirán en padres.

“Familia, la ‘rubia’ y yo vamos a ser papás”, dijo Joel para luego recibir el aplauso de su familia, quienes lo felicitaron a él y a Macarena por esta nueva etapa en sus vidas. Ahora, la noticia también tendrá que ser revelada a sus demás familiares y no se sabe cómo reaccionarán.

Estos detalles serán revelados en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Esto es guerra”. Al ser los últimos episodios del año, se espera grandes sorpresas para el final de temporada.