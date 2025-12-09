“Al fondo hay sitio” continúa explorando las diversas relaciones de su historia. Mientras Jimmy (Jorge Guerra) se ha dado un tiempo para pensar bien las cosas, su hermano Joel (Erick Elera) parece que ha despertado su instinto paternal y ahora planea tener una familia con Macarena (María Grazia Gamarra).

En el reciente episodio de la serie se puede ver cómo Macarena convence a Joel de ir a visitar a una amiga suya que acaba de dar a luz. Ambos se mostraron emocionados al ver los regalos para el bebé.

Tras su visita, ambos aparecen caminando en un parque y ven a una señora paseando a un bebé en un coche, a lo que se detienen para sonreír y ambos dicen la frase: “¿qué pasaría sí?”.

Macarena empieza a sentir el deseo de convertirse en madre con Joel. (Foto: Captura de video)

Ahora, en un nuevo adelanto de la serie, se puede ver a Joel y Macarena hablando sobre el futuro de su relación. El hijo de ‘Charito’ le pregunta a Macarena si ella se ve cómo madre, a lo que responde muy emocionada que “sería lindo”.

“Acercándonos al final de temporada… Las emociones están más intensas que nunca, y cada decisión lo puede cambiar todo… Prepárense para las sorpresas más inesperadas”, señala el adelanto de “Al fondo hay sitio”.

Cabe señalar que el avance de la serie también muestra a Jimmy emocionado porque su exsuegro, el papá de Yesenia, le confirmó que se graduará de la universidad.