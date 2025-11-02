La trama de “Al fondo hay sitio” vuelve a dar un giro total luego que Juan Pablo decide dejar en el pasado el beso entre Alessia y Jimmy, por lo que tras perdonar a la joven Montalbán se ha mentalizado en que es momento de llevar su relación a otro nivel y se pondrá de rodillas para pedirle matrimonio.

En un nuevo avance de la serie se puede ver a Juan Pablo, personaje interpretado por el actor Fernando Niño, poniéndose de rodillas para pedirle a Alessia Montalbán que se case con ella.

Durante una reciente cita, el personaje argentino no tuvo mejor idea que coronar la velada con una romántica propuesta de matrimonio; sin embargo, la reacción de Alessia parece ser más de confusión que de alegría.

Juan Pablo sorprende a Alessia con inesperada pedida de matrimonio en "Al fondo hay sitio". (Foto: Captura de video)

“El amor no siempre llega con el hombre correcto. Y las traiciones… vienen de quien menos imaginas, ¿Podrán soportar lo que está por venir?”, señala el mensaje que acompaña la publicación.

Asimismo, el avance de la serie también muestra cómo Francesca Maldini habla con Antonia, su enemiga, y le revela que Diego Montalbán está interesado en ‘Dominga’, una extrabajadora de limpieza de la corporación.

Estos detalles serán revelados en la serie “Al fondo hay sitio”, que se emite de lunes a viernes, inmediatamente después de “Esto es guerra”.