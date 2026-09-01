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Perry, quien interpretó a Chandler Bing a lo largo de diez temporadas en la serie 'Friends', falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años de edad. | Foto: EFE
Perry, quien interpretó a Chandler Bing a lo largo de diez temporadas en la serie 'Friends', falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años de edad. | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Netflix estrenará el próximo 27 de octubre una serie documental de tres partes sobre la vida del actor estadounidense Matthew Perry.

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