La privacidad es un bien escaso en Hollywood. Entre paparazzis, encuentros fortuitos con fans y entrevistas, las estrellas protegen espacios y situaciones solo para ellos y su familia. Los secretos que revelan responden, usualmente, a una estrategia con objetivos. La serie “Brothers” (“Casi hermanos”, Apple TV) es uno de estos casos. En abril del 2023 el actor ganador del Óscar Matthew McConaughey (“El club de los desahuciados”) reveló que él y su amigo Woody Harrelson (“Asesinos por naturaleza”) podrían ser medio hermanos. La madre de McConaughey le contó que, durante el tiempo que estuvo separada de su padre, tuvo intimidad con el padre de Harrelson.

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En marzo del 2023 Apple anunció un show donde ambos actores desarrollarían la amistad que han cultivado por tres décadas. La revelación terminó siendo una maniobra publicitaria, basada en lo que ellos llaman “un rumor real”, que tres años después tiene ya ocho episodios listos para el estreno. La producción consiguió a Lee Eisenberg, escritor de “The Office”, para estar a cargo de los guiones. Y como no se puede contar una historia sobre este dúo sin mencionar a sus familias, hay intérpretes que hacen de las esposas, hijas e hijos. Holland Taylor, quien fue la matriarca de los Harper en “Dos hombres y medio”, es aquí la madre de McConaughey.

Reunión de amigos

En teoría será una conferencia de prensa con medios de cuatro continentes. En la práctica, es una reunión de amigos que hablan de todo como en podcast. Harrelson y McConaughey aparecen en la pantalla del Zoom sobre sillones imponentes. Desde la manera de sentarse sus personalidades contrastan. El primero, descuidadamente, casi desparramado; el otro, recto cual flecha, piernas cruzadas como reloj.

“Los embellecimos bastante”, confiesa McConaughey sobre la construcción de dos personajes que llevan sus nombres reales, pero que tienen diferencias. “Él hizo de sí mismo, pero en una versión un poco más intensa”, dice Harrelson. Los periodistas entregamos previamente las preguntas a la producción, que las filtró y puso a una persona específica para que las diga fuera de cámara. Habrán revelado una cosa de la vida privada, pero cerraron la puerta a cualquier pregunta incómoda.

¿Cómo es interpretar una amistad real bajo el filtro de la ficción? “Es bastante más difícil de lo que parece”, dice Harrelson, quien asegura haber construído una versión bufonesca de sí mismo para la nueva serie, pero que pudo arreglar en nuevas filmaciones. “Algunas cosas que pensé que eran muy divertidas, al verlas de nuevo, pensé que no lo eran tanto [risas]. En una comedia episódica tienes que moverte, ser rápido. Cada escenita tiene que tener un inicio, medio y remate una y otra vez. Y nuestra vida es más como una broma larga”, cuenta por su parte McConaughey, quien dejó abierta la posibilidad de hacer una nueva temporada de la serie de culto “True Detective” junto a su amigo y colega.

Conocen el Perú

McConaughey y Harrelson conocen el Perú. El primero estuvo en el país dos veces, siendo la primera cuando la fama lo abrumó. En aquella ocasión vivió 22 días en el país, se alejó del internet y asumió el nombre de Mateo, versión castellanizada de su nombre real. La segunda ocasión fue en 2012, visitando entonces Machu Picchu y tomándose fotos con niños cusqueños.

Harrelson visitó el Perú al menos una vez, en 2007, acompañado de su amigo actor Owen Wilson (“Medianoche en París”). Ambos visitaron un orfanato de Calca en Cusco y también Machu Picchu. De acuerdo a reportes de la época, tuvieron un altercado con periodistas peruanos, quienes indicaron haber sido agredidos físicamente por las estrellas e interpusieron una denuncia policial.