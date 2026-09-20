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Resumen

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En “Brothers”, Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretan a personajes que llevan sus mismos nombres, pero no son exactamente ellos mismos. Una comedia que difumina los límites de la verdad y la ficción.
En “Brothers”, Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretan a personajes que llevan sus mismos nombres, pero no son exactamente ellos mismos. Una comedia que difumina los límites de la verdad y la ficción.
/ Ryan Green
Por Alfonso Rivadeneyra García

La privacidad es un bien escaso en Hollywood. Entre paparazzis, encuentros fortuitos con fans y entrevistas, las estrellas protegen espacios y situaciones solo para ellos y su familia. Los secretos que revelan responden, usualmente, a una estrategia con objetivos. La serie “Brothers” (“Casi hermanos”, Apple TV) es uno de estos casos. En abril del 2023 el actor ganador del Óscar Matthew McConaughey (“El club de los desahuciados”) reveló que él y su amigo Woody Harrelson (“Asesinos por naturaleza”) podrían ser medio hermanos. La madre de McConaughey le contó que, durante el tiempo que estuvo separada de su padre, tuvo intimidad con el padre de Harrelson.

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