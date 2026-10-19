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El actor estadounidense de ascendencia india Sunil Malhotra ha vuelto a poner voz a 'Apu', el dueño del badulaque de Springfield de "Los Simpson". (Foto: Captura de video / FOX)
El actor estadounidense de ascendencia india Sunil Malhotra ha vuelto a poner voz a 'Apu', el dueño del badulaque de Springfield de "Los Simpson". (Foto: Captura de video / FOX)
Por Agencia EFE

El actor estadounidense de ascendencia india Sunil Malhotra ha vuelto a poner voz a ‘Apu’, el dueño del badulaque de Springfield de “Los Simpson”, que llevaba casi una década sin pronunciar una palabra y apareciendo esporádicamente en la serie debido a la polémica sobre su representación de la comunidad surasiática.

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