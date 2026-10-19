El actor estadounidense de ascendencia india Sunil Malhotra ha vuelto a poner voz a ‘Apu’, el dueño del badulaque de Springfield de “Los Simpson”, que llevaba casi una década sin pronunciar una palabra y apareciendo esporádicamente en la serie debido a la polémica sobre su representación de la comunidad surasiática.

‘Apu Nahasapeemapetilon’, interpretado antiguamente por el actor blanco Hank Azaria, dejó de tener diálogos en 2017 después de que el actor dimitiera por la polémica suscitada por el documental “The Problem with Apu” (‘El problema con Apu’), del cómico Hari Kondabolu, que examinaba los estereotipos asociados al personaje y su influencia en la percepción de las personas de origen surasiático en Estados Unidos.

Tras las críticas, Azaria anunció que dejaría de interpretar al personaje. Desde entonces, ‘Apu’ ha aparecido ocasionalmente en la serie, aunque sin diálogos. Su regreso se produjo en el episodio emitido ayer 18 de octubre en Estados Unidos, titulado “The Revengening”.

¡APU VUELVE A LOS SIMPSON! Después de casi una década de ausencia, Apu ha reaparecido en el nuevo episodio de "Los Simpson" estrenado en Estados Unidos. ❗️ Ahora lo interpreta Sunil Malhotra, un actor de origen indio. 👇 Fragmento de Apu en el nuevo episodio, el 38x03. https://t.co/zdMiR7bv8o — SimpsonDub🎙(Doblaje de Los Simpson) (@SimpsonDoblaje) October 19, 2026

También vuelve su esposa, el personaje de ‘Manjula’, con una nueva voz, interpretada por la actriz Janina Gavankar, conocida por su participación en “The Morning Show”. El productor ejecutivo de la serie, Matt Selman, aseguró a la revista Variety que ‘Apu’ y su familia volverán a aparecer con mayor frecuencia.

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“Nos encanta este personaje y queríamos traerlo de vuelta de una manera inteligente, al más puro estilo de ‘Los Simpson’, que le permitiera evolucionar”, afirmó Selman.

Apu aparece en “Los Simpson” desde la primera temporada de la serie, en 1990. (Foto: FOX)

Malhotra, actor y doblador estadounidense de origen indio, ha participado en episodios de series como “Anatomía de Grey” y “House”, aunque es más conocido por su trabajo de voz en producciones de animación como “La leyenda de Korra” y “La leyenda de Vox Machina”, así como en videojuegos como “Mortal Kombat”, “Avatar: The Last Airbender” y “The Outer Worlds”.