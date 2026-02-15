Nancy Cartwright, la actriz que da voz a Bart Simpson durante más de 35 años, habló sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial llegue a reemplazarla algún día. A sus 68 años, dejó claro que no quiere que su voz sea recreada con IA cuando decida retirarse. Cartwright habló con la revista People durante la celebración del episodio número 800 de Los Simpson, realizada en Hollywood. Allí, explicó que preferiría elegir personalmente a un sucesor antes que dejar su icónico personaje en manos de la tecnología.

“Creo que elegiría a un sucesor en lugar de la IA, y te diré por qué: porque la inteligencia artificial no tiene corazón y eso es un ingrediente que falta”, afirmó.

La actriz explicó su postura y señaló que, aunque una máquina pueda sonar muy parecida a ella, no puede reemplazar la emoción humana.“Puede sonar bastante similar a Nancy Cartwright, pero yo tengo pasión”, dijo.

“Somos seres espirituales, podemos transmitir emoción, pasión y levantar el ánimo de las personas, y no sé si una computadora puede hacer algo así”, agregó.

La actriz destacó que la IA puede sonar similar, pero carece de corazón y emoción. (Foto: ETIENNE LAURENT / AFP)

También recordó cómo llegó a interpretar a Bart, revelando que originalmente iba a audicionar para el papel de Lisa cuando probó suerte en 1987, época en la que la serie solo estaba pensada como un segmento semanal del programa The Tracey Ullman Show; sin embargo, al ver el diseño de Bart, decidió cambiar de idea a último momento.

“Entré para audicionar por la voz de Lisa Simpson, la hija del medio, y cuando vi la imagen de Bart —un niño de 10 años que odiaba la escuela, era mal estudiante y orgulloso de eso— pensé: ‘Un momento, esto es más interesante’. Así que audicioné y me quedé con el papel”, recordó. Según contó, el creador de la serie, Matt Groening, la contrató en el acto.

Cartwright recordó cómo obtuvo el papel de Bart casi por casualidad en los inicios de la serie. (Foto: Disney)

Cartwright también rememoró que en ese entonces nadie imaginaba el impacto que tendría la serie. Dijo que al principio pensaba que era algo pequeño y pasajero, pero que con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en un fenómeno mundial.

Finalmente, destacó el alcance global de su voz y contó una anécdota que lo demuestra.

“No bromeo. Estábamos viajando, casi como en un safari, y un chico de unos 12 años me reconoció. No puedo escapar de eso”, dijo al recordar cómo un joven fan la identificó durante un viaje en tren por Sudamérica.

Los Simpson: ¿cuántas temporadas tiene y dónde verlas?

Actualmente, Los Simpson se encuentran en su temporada 37, habiendo alcanzado este mismo mes el hito de los 800 episodios. La serie continúa siendo una de las series más populares de la televisión, manteniendo su vigencia a pesar del paso de los años.

Para ver la serie completa, la plataforma de referencia es Disney+ pues aloja desde el primer capítulo de 1989 hasta las temporadas más recientes y cortos exclusivos. En algunas regiones, los episodios de estreno también se emiten a través de la señal de Star Channel o plataformas aliadas.

En cuanto al futuro, se sabe que la serie fue renovada hasta la temporada 40, lo que garantiza su permanencia en la pantalla chica al menos hasta el año 2029. Aunque se redujo ligeramente el número de episodios por temporada para facilitar la producción, no hay una fecha de final definitiva a la vista.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí