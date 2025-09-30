La espera terminó para millones de fans de “Los Simpson”. Disney sorprendió al confirmar oficialmente “Los Simpson - La película 2” dos décadas después del estreno original, marcando el regreso de la familia más longeva de la televisión a la pantalla grande. El anuncio llega justo cuando la serie celebra 37 temporadas al aire e inicia una nueva renovación con FOX, en uno de los renacimientos animados más potentes de la actualidad.

En esta nota encontrarás la fecha de estreno mundial, detalles sobre la producción de la secuela, qué se sabe de la posible trama, el mensaje detrás del primer póster y el contexto de “Los Simpson” como fenómeno global. ¿Por qué tardaron tanto en confirmar una secuela? ¿Qué hace especial este regreso? Aquí están todas las respuestas claves.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOS SIMPSON - LA PELÍCULA 2”?

El 23 de julio de 2027 es la fecha marcada para el regreso de “Los Simpson” al cine en Estados Unidos con la secuela oficial, justo veinte años después de la primera película. Disney hizo el anuncio junto a un póster donde Homero sostiene una rosquilla rosa con chispitas dando forma al número 2, un guiño directo a la película de 2007 y a la tradición de la serie.

La confirmación de la secuela se da en un momento dorado para “Los Simpson”, que acaba de estrenar su temporada 37 y está renovada hasta la temporada 40, acumulando casi 850 episodios. Un regreso al cine que responde tanto al poder de la nostalgia como a la renovada vigencia cultural de la familia Simpson y Springfield.

El primer póster de “los simpson - la película 2” muestra a Homero con una rosquilla haciendo alusión a la esperada secuela (Foto: 20th Century Studios)

¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA DE “LOS SIMPSON - LA PELÍCULA 2”?

Aunque los detalles de la trama de “Los Simpson 2” permanecen bajo estricto secreto, ya se sabe que Matt Groening y su equipo vuelven a liderar el proyecto. Al igual que la primera cinta, el equipo desarrollará simultáneamente la película y los nuevos episodios de la serie, algo que en su momento fue “agotador” para los creadores, según confesó el propio Groening años atrás. La primera película recaudó US$536 millones y es considerada uno de los mayores éxitos animados de Fox y ahora Disney.

La primer película fue tan demandante que el propio Matt Groening había descartado un regreso, pero Disney trae de vuelta a la franquicia (Foto:20th Century Studios)

