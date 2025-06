El final de la temporada 36 de ‘Los Simpson’ dejó a muchos fanáticos sorprendidos con una inesperada revelación: Marge Simpson muere, aunque solo en una escena del futuro. El episodio, titulado ‘Estranger Things’, muestra un salto en el tiempo donde se revela la muerte de la esposa de Homero.

El capítulo en cuestión aborda la relación entre Bart y Lisa, que se debilita después de que dejan de ver juntos El show de ‘Itchy and Scratchy’ (Tommy y Daly). Marge teme que sus hijos se distancien y, en la escena ambientada 35 años más tarde, se confirma que ese temor se hizo realidad después de su fallecimiento.

En ese futuro, Lisa es comisionada de la NBA y paga el hogar de retiro donde vive su padre viudo, Homero. El hogar, sin embargo, es dirigido de forma ilegal por Bart.

La reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos se preguntaron si la muerte de Marge sería permanente. (Foto: Disney+)

En una escena, se muestra el funeral de Marge, donde Homero, muy afectado, llora frente a su tumba, rodeado de sus seres queridos.

Luego, Homero es retirado del lugar por los Servicios de Protección para Ancianos, quienes quieren enviarlo a Florida. Lisa, devastada, encuentra un viejo video en el que Marge les pide a Bart y a ella que siempre se cuiden mutuamente.

Inspirados por el mensaje de su madre, los hermanos se reconcilian y logran rescatar a Homero. De regreso en casa, se reúnen los tres para ver un reinicio de Tommy y Daly. Mientras tanto, desde el cielo, Marge observa a su familia y comenta: “Estoy tan feliz de que mis hijos estén unidos otra vez”.

La escena final muestra a Marge en el cielo junto a Ringo Starr. “Amor, vamos a llegar tarde al bufé celestial. Hay una torre de camarones”, le dice el ex Beatle, a lo que Marge responde: “Está bien, Ringo. Estoy tan feliz de que nos permitan casarnos con otras personas en el cielo”.

La noticia, como era de esperarse, generó sorpresa y críticas entre los seguidores del programa, causando todo tipo de comentarios entre los fanáticos de la serie.

“¡¿Marge Simpson murió?! ¡¿En serio?!”, escribió un usuario en X. Otro comentó: “¿Por qué están muertos Marge y Ringo?”, y un tercero preguntó: “¿Es cierto que mataron a Marge Simpson?”.

No es la primera vez que el programa muestra futuros alternativos que no se vuelven permanentes. (Foto: Disney+)

Por supuesto, tampoco faltan quienes se preguntan si esta “muerte” es parte del canon oficial de Los Simpson, ya que la serie suele mantener una estructura atemporal en la que los personajes rara vez envejecen y los eventos de un capítulo no suelen afectar a los siguientes.

Cabe agregar que no es la primera vez que el programa muestra futuros alternativos que no se vuelven permanentes. Aunque algunas muertes sí se han mantenido, como las de Edna Krabappel o Maude Flanders, estas se debieron al fallecimiento de las actrices que les daban voz. Por eso, al tratarse de un ‘flashforward’, muchos creen que la muerte de Marge no será definitiva, especialmente considerando que la serie ya fue renovada hasta la temporada 40.

Los Simpson sigue siendo la producción animada más longeva de la televisión. La temporada 37 de la serie aún no tiene fecha de estreno.

Dónde ver la temporada 36 de “Los Simpson”

La temporada 36 de Los Simpson se estrenó en Fox el 29 de septiembre de 2024 y concluyó el 18 de mayo de 2025. Esta temporada cuenta con 18 episodios que se emitieron en Fox. Además, hubo cuatro episodios adicionales que se lanzaron exclusivamente en Disney+.

Puedes ver los episodios de la temporada 36 en Fox (si tienes acceso a su transmisión en vivo o a su servicio de streaming). Después de su emisión en Fox, los episodios suelen estar disponibles para ver en Hulu en Estados Unidos.

Para los episodios exclusivos, y para ver la temporada completa en streaming, la plataforma principal es Disney+. También puedes encontrar los episodios para comprar en plataformas digitales como Apple TV y Google TV.