Disney anunció este lunes el regreso de la familia Simpson a la gran pantalla como parte de una segunda película que se estrenará en julio de 2027.
“‘The Simpsons’ finalmente vendrá a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027”, confirmó la plataforma de contenidos en línea en sus redes sociales.
LEE: ¿Por qué se declaró el Día Mundial de Los Simpson cada 19 de abril?
El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.
‘The Simpsons: The Movie’ tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial.
Creada por Matt Groening, ‘The Simpsons’ es una de las series más populares y reconocidas de la historia de la televisión, además de ostentar el título de la más longeva desde su inicio de programa en 1989.
MÁS INFORMACIÓN: De Springfield al Prompt: Así se crean imágenes al estilo Simpson con ChatGPT
Ambientada en el pueblo ficticio de Springfield, la serie narra la vida de la familia Simpson, incluyendo a su padre, Homer, a su madre, Marge, y a sus hijos, Bart, Lisa y Maggie.
La serie ha sido renovada hasta su 40º temporada, que se emitirá entre 2028 y 2029 en Disney+.
Con información de EFE
TE PUEDE INTERESAR
- Una nueva comedia deportiva con Glen Powell y Steve Zahn: así es la serie “Chad Powers” de Disney+ y Hulu
- Una víctima, 20 puñaladas y un veredicto polémico: la verdadera historia de “Muerte en el 603: El caso de Ellen Greenberg”
- Lily James sobre su transformación en la genio tecnológica detrás de Tinder y Bumble: “Nunca había usado una app de citas antes de este papel”
- Los 7 cambios que la serie “Alien: Earth” introdujo en el canon de la franquicia
- “The Mandalorian and Grogu”: Primer tráiler oficial
Contenido sugerido
Contenido GEC