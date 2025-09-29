Disney confirma una nueva película de “Los Simpson” para 2027. (Foto: Disney)
Redacción EC
Redacción EC

Disney anunció este lunes el regreso de la familia a la gran pantalla como parte de una segunda película que se estrenará en julio de 2027.

“‘The Simpsons’ finalmente vendrá a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027”, confirmó la plataforma de contenidos en línea en sus redes sociales.

El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.

Disney confirma una nueva película de “Los Simpson”. (Foto: 20Th Century)
‘The Simpsons: The Movie’ tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial.

Creada por Matt Groening, ‘The Simpsons’ es una de las series más populares y reconocidas de la historia de la televisión, además de ostentar el título de la más longeva desde su inicio de programa en 1989.

Ambientada en el pueblo ficticio de Springfield, la serie narra la vida de la familia Simpson, incluyendo a su padre, Homer, a su madre, Marge, y a sus hijos, Bart, Lisa y Maggie.

La serie ha sido renovada hasta su 40º temporada, que se emitirá entre 2028 y 2029 en Disney+.

