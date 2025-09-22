“The Mandalorian and Grogu”: Primer tráiler oficial

Escucha la noticia
El universo de Star Wars se expande nuevamente en la pantalla grande. Disney y Lucasfilm acaban de lanzar el primer tráiler oficial de “The Mandalorian and Grogu”, la esperada película que traerá de regreso a Din Djarin y al carismático Grogu. A continuación, te contamos todo lo que se sabe: historia, actores confirmados, estreno y ficha técnica.
Tráiler oficial
El tráiler oficial muestra a Din Djarin y Grogu enfrentando nuevas amenazas tras la caída del Imperio. La Nueva República busca estabilidad, pero los restos del Imperio aún generan conflictos. Entre explosiones, persecuciones y el característico humor de la saga, se ven tanto escenas de acción épica como momentos tiernos de Grogu usando la Fuerza.
Este avance confirma que la historia conectará directamente con las tres primeras temporadas de The Mandalorian en Disney+, expandiendo aún más el camino de estos dos protagonistas.
Reparto confirmado de “The Mandalorian and Grogu”
La película trae de vuelta a Pedro Pascal en su papel de Din Djarin, acompañado nuevamente por Grogu. Además, se suman grandes nombres al universo galáctico:
- Pedro Pascal como Din Djarin (The Mandalorian).
- Grogu, el aprendiz sensible a la Fuerza.
- Sigourney Weaver como Ward, coronel de los Adelphi Rangers y veterana de la Rebelión.
- Jeremy Allen White como Rotta the Hutt, hijo de Jabba el Hutt.
- Jonny Coyne como un poderoso señor de guerra imperial.
Este reparto mezcla rostros conocidos y nuevas figuras, algo que promete expandir las historias del universo Star Wars.
¿De qué tratará la historia?
La trama se centrará en la misión de Din Djarin y Grogu mientras colaboran con la Nueva República para enfrentar los restos del Imperio. Al mismo tiempo, se introducen nuevas facciones y personajes, como Rotta the Hutt y los Adelphi Rangers, que jugarán un papel clave en los próximos eventos de la galaxia.
Con Jon Favreau y Dave Filoni detrás del guion, los fans esperan un equilibrio entre la épica acción espacial y los momentos emocionales que han hecho popular a esta dupla.
Estreno de “The Mandalorian and Grogu”
La película tiene programado su estreno en cines para el 21 de mayo de 2026. Este lanzamiento será clave dentro del futuro del universo cinematográfico de “Star Wars”, ya que conectará con próximas producciones planeadas por Lucasfilm.
Ficha técnica de “The Mandalorian and Grogu”
- Título original: The Mandalorian and Grogu
- Género: Ciencia ficción, aventura, fantasía espacial
- Guion: Jon Favreau y Dave Filoni
- Dirección: Jon Favreau
- Productores: Kathleen Kennedy, Jon Favreau, Dave Filoni
- Estudio: Lucasfilm
- Distribuidora: Walt Disney Studios Motion Pictures
- Música: Ludwig Göransson
- Edición: Rachel Goodlett Katz
- País: Estados Unidos
- Idioma original: Inglés
- Fecha de estreno: 22 de mayo de 2026
