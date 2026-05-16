La galaxia de Star Wars volvió a conquistar Lima con un emocionante fan meeting de “The Mandalorian and Grogu”, la nueva película inspirada en el exitoso universo creado por George Lucas. A pocos días de su esperado estreno este jueves 21 de mayo de 2026, cientos de fanáticos se reunieron para vivir una experiencia única cargada de sorpresas, productos exclusivos y adelantos especiales de la cinta.

El evento reunió a seguidores de todas las edades, creadores de contenido y amantes de la cultura geek, quienes pudieron disfrutar de actividades temáticas, exhibiciones y dinámicas inspiradas en el universo galáctico. Además, se presentaron nuevas cosas oficiales de la película, aumentando aún más la expectativa por esta nueva aventura cinematográfica.

(Foto: Cinecolor)

“The Mandalorian and Grogu” marca el esperado salto a la pantalla grande de los personajes que conquistaron millones de fanáticos en streaming. La cinta promete expandir la historia del querido dúo conformado por Din Djarin y Grogu, conocido mundialmente como “Baby Yoda”, llevando su viaje a una escala mucho más épica y emocionante.

Sinopsis de “The Mandalorian and Grogu”

La película sigue las nuevas aventuras de Din Djarin, un solitario cazarrecompensas mandaloriano, y Grogu, mientras enfrentan nuevas amenazas que pondrán a prueba su vínculo y su destino dentro de la galaxia. Entre persecuciones, batallas y secretos del pasado, ambos deberán luchar para sobrevivir en un universo cada vez más peligroso tras la caída del Imperio.

Lista de actores de “The Mandalorian and Grogu”

Pedro Pascal

Sigourney Weaver

Jonny Coyne

Jeremy Allen White

La emoción por “Star Wars” crece antes de su estreno

El fan meeting dejó claro que el universo de “Star Wars” continúa más vivo que nunca entre los seguidores peruanos. Los asistentes llegaron caracterizados como jedis, mandalorianos y stormtroopers, convirtiendo el evento en una verdadera celebración galáctica.

Con el estreno cada vez más cerca, “The Mandalorian and Grogu” apunta a convertirse en uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados del año, especialmente para los seguidores de la exitosa serie que revolucionó el universo de “Star Wars”.

Ficha técnica de “The Mandalorian and Grogu”