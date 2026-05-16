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"The Mandalorian and Grogu" se estrena en cines de Perú este 21 de mayo. (Foto: Cinecolor)
"The Mandalorian and Grogu" se estrena en cines de Perú este 21 de mayo. (Foto: Cinecolor)
Por Paolo Valdivia

La galaxia de Star Wars volvió a conquistar Lima con un emocionante fan meeting de “The Mandalorian and Grogu”, la nueva película inspirada en el exitoso universo creado por George Lucas. A pocos días de su esperado estreno este jueves 21 de mayo de 2026, cientos de fanáticos se reunieron para vivir una experiencia única cargada de sorpresas, productos exclusivos y adelantos especiales de la cinta.

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