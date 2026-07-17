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Resumen

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Star Wars: Sable de Luke Skywalker en “El Imperio Contraataca” fue vendido por millonario monto (Foto: Star Wars / Lucasfilm)
Star Wars: Sable de Luke Skywalker en “El Imperio Contraataca” fue vendido por millonario monto (Foto: Star Wars / Lucasfilm)
Por Agencia EFE

El sable de luz de Luke Skywalker en la película “Star Wars: The Empire Strikes Back” (1980) se vendió en una subasta en Dallas (Texas, EE.UU.) por 3,75 millones de dólares y se ha convertido en el objeto más caro usado en la saga cinematográfica.

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