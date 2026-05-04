Cada 4 de mayo, millones de fanáticos alrededor del mundo se suman a una celebración que trasciende generaciones y fronteras: el llamado “Día de Star Wars”. La popular frase “May the 4th be with you”, un ingenioso juego de palabras con la icónica línea “May the Force be with you”, se ha convertido en el símbolo de una fecha dedicada a honrar el impacto cultural de la saga creada por George Lucas. Lo que comenzó como una expresión espontánea entre seguidores terminó por consolidarse como una festividad global, en la que redes sociales, plataformas digitales y comunidades enteras se llenan de referencias a Star Wars. Desde maratones de películas hasta disfraces y eventos temáticos, la jornada gira en torno a una historia que redefinió la ciencia ficción en el cine. A propósito de ello, ¿cómo cómo ver la saga en orden cronológico y dónde encontrarla vía streaming?

¿Dónde ver la saga completa de Star Wars?

En Disney+ se encuentra disponible la saga completa de Star Wars, reunida en una sección exclusiva dedicada a este universo. Desde allí, los usuarios pueden acceder de forma ordenada a todo el contenido relacionado con la historia galáctica.

La plataforma organiza el material en distintas subcategorías que facilitan la navegación, incluyendo producciones originales de Disney+, series, películas y cortometrajes. También destaca una sección “vintage”, donde se agrupan contenidos de los años ochenta que quedaron fuera del canon oficial, pero que siguen siendo de interés para los seguidores más curiosos.

¿Cómo ver la saga completa de Star Wars?

El acólito La amenaza fantasma El ataque de los clones La serie /película Relatos de los Jedi La venganza de los Sith Star Wars: Relatos del Imperio Star Wars: Relatos del inframundo La mala racha Solo Obi Wan Kenobi Andor Star Wars Rebels Rogue One Una nueva esperanza El Imperio Contraataca El retorno del Jedi El Mandaloriano El libro de Boba Fett Ahsoka Equipo mínimo Resistencia de Star Wars El despertar de la Fuerza Los últimos Jedi El ascenso de Skywalker

¿Desde cuándo se celebra el Día de Star Wars?

Desde 1979, los seguidores de Star Wars comenzaron a asociar el 4 de mayo con la emblemática saga, adoptando la fecha como una forma de rendirle homenaje. Con el paso del tiempo, esta celebración también ha incorporado el auge de series como The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi, además de su expansión en el mundo de los videojuegos.

En 2023, “La Guerra de las Galaxias” alcanzó los 46 años desde su estreno original, así como más de una década desde la primera gran conmemoración organizada en el Toronto Underground Cinema en 2011, evento que reunió a fanáticos con actividades temáticas, concursos y proyecciones especiales.

La efeméride ganó mayor proyección internacional a partir de 2013, cuando The Walt Disney Company —propietaria de Lucasfilm— impulsó oficialmente la celebración a nivel global, promoviendo maratones de películas, campañas en redes sociales y diversas iniciativas comerciales dirigidas a la comunidad fan.