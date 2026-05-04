Por Redacción EC

Cada 4 de mayo, millones de fanáticos alrededor del mundo se suman a una celebración que trasciende generaciones y fronteras: el llamado “Día de Star Wars”. La popular frase “May the 4th be with you”, un ingenioso juego de palabras con la icónica línea “May the Force be with you”, se ha convertido en el símbolo de una fecha dedicada a honrar el impacto cultural de la saga creada por George Lucas. Lo que comenzó como una expresión espontánea entre seguidores terminó por consolidarse como una festividad global, en la que redes sociales, plataformas digitales y comunidades enteras se llenan de referencias a Star Wars. Desde maratones de películas hasta disfraces y eventos temáticos, la jornada gira en torno a una historia que redefinió la ciencia ficción en el cine. A propósito de ello, ¿cómo cómo ver la saga en orden cronológico y dónde encontrarla vía streaming?