El documental Q’Pop (Quechua Pop), centrado en la propuesta del cantante peruano Lenin Tamayo para fusionar la lengua quechua con el K-Pop, tendrá su estreno en la ciudad de Nueva York como parte del festival DOC NYC 2026.

La proyección en salas de este encuentro cinematográfico, catalogado como el más grande de Estados Unidos en el género documental, se realizará el 14 de noviembre dentro de la programación oficial que se desarrollará del 11 al 29 de noviembre.

Bajo la dirección de la cineasta Adri Murguia, el largometraje aborda el origen del artista peruano, su vínculo con la lengua materna y el proceso para desarrollar un estilo musical propio.

Asimismo, la obra expone los retos de ingresar a la industria internacional manteniendo la identidad andina y transmitiendo las lenguas originarias a las nuevas generaciones.

Previo a su llegada a territorio neoyorquino, el largometraje inició su circuito de exhibiciones con un estreno mundial en el Inside Out Toronto 2SLGBTQ+ Film Festival 2026 en Canadá, para luego proyectarse en el San Francisco Documentary Festival y en la sección Cine y Música del 30.º Festival de Cine de Lima PUCP.