La obra expone los retos de ingresar a la industria internacional manteniendo la identidad andina y transmitiendo las lenguas originarias | Foto: Difusión
La obra expone los retos de ingresar a la industria internacional manteniendo la identidad andina y transmitiendo las lenguas originarias | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El documental Q’Pop (Quechua Pop), centrado en la propuesta del cantante peruano Lenin Tamayo para fusionar la lengua quechua con el K-Pop, tendrá su estreno en la ciudad de Nueva York como parte del festival DOC NYC 2026.

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