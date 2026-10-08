Lecciones de la estrategia BTS para el Perú

BTS no es solo una banda coreana de pop. Es la punta visible de una industria cultural exportable que mezcla música, lo audiovisual, la moda, el turismo, la gastronomía y muchas comunidades digitales. Hace tiempo que Corea del Sur entró en la era de las plataformas para con un playlist de canciones abrirse las puertas del mundo, vía su ‘soft diplomacy’. El Perú tiene materia prima de sobra para intentar algo parecido.

Si todavía no sabe qué es BTS, usted tiene que saber que no es solo una banda K-Pop que anda movilizando a miles de adolescentes y más por Lima estos días. BTS no vende únicamente discos, conciertos o canciones. Alrededor del grupo circulan contenidos, marcas, experiencias, viajes, aprendizaje del idioma coreano y una comunidad global que multiplica el impacto de cada lanzamiento. Esa es quizá la parte más interesante del fenómeno coreano: haber convertido cultura en una cadena de valor internacional.

Y detrás hubo algo más que talento. El fenómeno BTS no habría sido posible si no fuese por todo un conglomerado de empresas capaces de escalar contenidos y un Estado promotor que vio en el empaquetamiento sexy de una narrativa la punta de lanza para instaurar muchos de sus intangibles en el mundo. En esa ruta, además, la digitalización fue decisiva. YouTube primero, luego las redes sociales y el streaming, permitieron que el K-Pop circulara sin depender de los viejos intermediarios de la industria cultural.

Los fans dejaron además de ser consumidores pasivos para ser verdaderos activistas de la banda y su propuesta cultural. Así, los llamados ARMY traducen, subtitulan, comentan, recomiendan, producen memes y organizan varias comunidades en todo el mundo. El producto cultural, una canción o un video ya no viaja solo; viaja acompañado por millones de personas que lo reinterpretan y lo vuelven a poner en circulación.

Ahí aparece también el famoso ‘soft power’ como una nueva manera de facilitar las relaciones internacionales en el siglo 21. Porque hoy en día un país no influye únicamente por el tamaño de su economía, poderío bélico, recursos naturales o diplomacia tradicional. También lo hace cuando consigue que otros se sientan atraídos por su cultura y estilo de vida. Eso es lo que hace que BTS pueda llevar a un adolescente en Lima a escuchar coreano, luego a ver una serie, interesarse en el idioma coreano y querer conocer Seúl. La música termina haciendo algo de trabajo diplomático, al final.

¿Y el Perú? Podríamos emular la lógica, transformando cultura en productos contemporáneos, digitales y exportables. Materia prima no falta. Tenemos las cosmogonías andina y amazónica, iconografía precolombina, música, textiles, personajes, colores e historias capaces de alimentar series, videojuegos, animación, diseño, moda y cualquier experiencia inmersiva en redes sociales.

Sin embargo, nuestro principal desafío está en las narrativas que nos identifican. Solemos relacionarnos con nuestro patrimonio desde la conservación indispensable del pasado, pero muy poco desde la reinvención. Nos falta apostar más por una narrativa de futuro, en donde nuestro legado universal pueda identificarnos con códigos modernos. Y, quizá, con ese afán pudiésemos iniciar de una vez en el país una industria creativa que capitalice nuestro acervo en tiempos actuales. Dicho sea, ya tenemos las propuestas de Lenin Tamayo y su Q-Pop (quechua pop), y a Rafael Lanfranco y su Wakoverso. Para impulsar a estos potenciales agentes de ‘soft power’ y a todos los que aún no conocemos es cuestión de armar un ecosistema adecuado de agentes que, finalmente, le den partida de nacimiento a una real industria cultural de nueva época.