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Lecciones de la estrategia BTS para el Perú

“BTS no es solo una banda coreana de pop. Es la punta visible de una industria cultural exportable que mezcla música, lo audiovisual, la moda, el turismo, la gastronomía y muchas comunidades digitales”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El fenómeno BTS no habría sido posible si no fuese por todo un conglomerado de empresas capaces de escalar contenidos y un Estado promotor que vio en el empaquetamiento sexy de una narrativa la punta de lanza para instaurar muchos de sus intangibles en el mundo". Composición/Ilustración: El Comercio.
    "El fenómeno BTS no habría sido posible si no fuese por todo un conglomerado de empresas capaces de escalar contenidos y un Estado promotor que vio en el empaquetamiento sexy de una narrativa la punta de lanza para instaurar muchos de sus intangibles en el mundo". Composición/Ilustración: El Comercio.

    BTS no es solo una banda coreana de pop. Es la punta visible de una industria cultural exportable que mezcla música, lo audiovisual, la moda, el turismo, la gastronomía y muchas comunidades digitales. Hace tiempo que Corea del Sur entró en la era de las plataformas para con un playlist de canciones abrirse las puertas del mundo, vía su ‘soft diplomacy’. El Perú tiene materia prima de sobra para intentar algo parecido.

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