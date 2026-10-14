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La IA para una ciencia conectada

“La IA puede ayudarnos a conectar investigaciones, descubrir capacidades complementarias y aprovechar mejor el conocimiento científico que ya produce el Perú”.

    Fabiola León Velarde
    Por

    Fisióloga y doctora en Ciencias, Universidad Peruana Cayetano Heredia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Debido a la ampliación de mi espectro de lecturas, hace algunos días aprendí sobre sobre los filopodios". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "Debido a la ampliación de mi espectro de lecturas, hace algunos días aprendí sobre sobre los filopodios". (Ilustración: Giovanni Tazza).

    El Perú invierte en investigación y desarrollo apenas 0,18% del PBI, frente al 0,68% de América Latina y el Caribe y alrededor del 2,7% de la OCDE; Estados Unidos invierte 3,4%, China 2,7% y Corea del Sur cerca de 5%, según datos comparables y disponibles de los últimos años. En cuanto al número de investigadores activos por millón de habitantes, el Perú cuenta con aproximadamente 370, frente a un promedio regional de 670, que representa aproximadamente una décima parte de los investigadores de la OCDE y una vigésima parte de la cifra de Corea del Sur.

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