La IA para una ciencia conectada

El Perú invierte en investigación y desarrollo apenas 0,18% del PBI, frente al 0,68% de América Latina y el Caribe y alrededor del 2,7% de la OCDE; Estados Unidos invierte 3,4%, China 2,7% y Corea del Sur cerca de 5%, según datos comparables y disponibles de los últimos años. En cuanto al número de investigadores activos por millón de habitantes, el Perú cuenta con aproximadamente 370, frente a un promedio regional de 670, que representa aproximadamente una décima parte de los investigadores de la OCDE y una vigésima parte de la cifra de Corea del Sur.

Estas cifras muestran que América Latina y el Caribe, una región con un nivel promedio de desarrollo humano alto, sigue invirtiendo muy poco en ciencia, tecnología e innovación. Esta insuficiencia limita su capacidad para generar conocimiento propio, adoptar y adaptar tecnologías avanzadas y convertirlas en oportunidades de desarrollo.

Los pocos recursos que invertimos en el Perú están además muy dispersos entre programas nacionales, iniciativas sectoriales, universidades e institutos. Diagnósticos como los de Juan D. Rogers, consultor del Banco Mundial para el Concytec (2020 y 2021), ya advirtieron objetivos superpuestos, gasto fragmentado, débil coordinación y ausencia de información confiable sobre lo invertido por los sectores público y privado. Sin información de calidad es difícil saber qué se financia, qué se duplica o complementa, qué capacidades existen en cada región y cuál es el estado de la investigación en temas decisivos.

Contamos, sin embargo, con algunas fuentes de información, como PerúCRIS, la plataforma del Concytec que integra datos sobre investigadores, instituciones, proyectos y producción científica. Su valor depende de que las entidades de investigación compartan y actualicen sus datos, y de que estos puedan interoperar. El reto es aprovechar mejor esta información para identificar prioridades, orientar la investigación hacia la solución de los problemas del país y contrastar nuestras capacidades y resultados con los avances internacionales.

Con datos completos e interoperables, agentes de inteligencia artificial podrían analizar miles de proyectos de investigación, financiados y culminados, junto con sus publicaciones, patentes y resultados, y sus posibles implicancias científicas, sociales, ambientales y productivas, así como contrastar objetivos, métodos, equipos, regiones y resultados. Esto permitiría identificar proyectos afines, duplicaciones, capacidades complementarias, vacíos y trabajos que merecen validación o una nueva etapa. No se trata de que un algoritmo determine qué investigar, sino de ofrecer a los investigadores y a quienes orientan la política científica una visión más amplia y fundamentada.

Los recursos del canon que reciben las universidades públicas podrían dar más impulso a las agendas regionales de ciencia e innovación. Aunque hoy financian investigaciones, estos recursos no siempre se traducen oportunamente en proyectos, equipamiento o capacidades duraderas. Con información procesada por la IA sobre los grupos de investigación existentes y las prioridades de cada región, sería posible orientar mejor el uso de esos fondos, coordinar esfuerzos y dar continuidad a iniciativas prometedoras.

Un sistema de ciencia y tecnología maduro necesita financiamiento suficiente y previsible, grupos sólidos, infraestructura, formación y repatriación de investigadores y colaboración entre universidades, institutos, empresas, productores y Estado. Necesita ciencia básica y aplicada, y una gobernanza capaz de conectar capacidades y orientar recursos hacia problemas compartidos y relevantes. La IA puede contribuir a esa tarea si se alimenta con datos confiables, completos y actualizados.

El Perú no parte de cero, tiene investigaciones valiosas y conocimiento acumulado, en muchos casos de calidad internacional. Poder acceder a su sistematización y análisis nos permitirá pasar de esfuerzos aislados a un trabajo nacional más articulado y colaborativo, que aproveche lo aprendido y dé continuidad a los proyectos más sólidos y prometedores. Ojalá que la IA nos ayude a construir una agenda integrada de investigación científica y tecnológica para afrontar los grandes desafíos del Perú.