El fin de año llega también como una oportunidad para renovar equipos tecnológicos durante la temporada del Black Week. Entre estos dispositivos se encuentran la laptop, que ha tenido un crecimiento de 30% en el valor de las importaciones de estos equipos entre enero y julio de 2026.

Según Asus, ls consumidores suelen elegir este dispositivo por el rendimiento, la portabilidad y la versatilidad. Enetre ellos se encuentran las laptops gaming y las que incorporan tecnología para la inteligencia artificial.

“Perú se caracteriza por tener un perfil gamer. No solo por la afición a los videojuegos, sino por el nivel de exigencia que ofrece este tipo de equipos. Esto refleja una evolución en las prioridades del usuario al momento de invertir en una laptop”, señala Jose Aguilar, Country Product Head de ASUS Perú.

Además, ASUS Perú revela que cerca del 60% de compras vía Web son por equipos para gaming. En este escenario, Black Week puede ser unsa oportunidad para acceder a estos dispositivos por los descuentos y beneficios adicionales.

En este sentido, la compañía ha preparado una campaña de Liveshop el 24 de noviembre a las 7:00 p.m. en su página web. Durante la transmisión se podrá acceder a descuentos exclusivos de hasta 30%