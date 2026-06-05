En la actualidad, la tecnología desempeña un papel clave en el mundo al impulsar el crecimiento económico, fortalecer la comunicación, ampliar el acceso a la información y optimizar procesos en ámbitos como la salud, la educación y el transporte, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas. En ese contexto, diversas empresas lanzan al mercado una serie de artefactos y productos cada vez más avanzados, los cuales suelen llamar la atención de muchas personas por sus innovadoras funciones y sorprendentes prestaciones. Sin embargo, cierto grupo de personas ve en ello una gran oportunidad para vender algún aparato, ya sea un celular o una laptop que ya no utiliza, lo que se convierte en una buena alternativa para generar ingresos económicos. Frente a esta situación, es importante tener en cuenta diversos aspectos que contribuyan a garantizar una transacción exitosa, segura y sin contratiempos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE DEBE HACER ANTES DE VENDER UN CELULAR O LAPTOP?

De acuerdo con expertos en ciberseguridad y canales oficiales como Microsoft y Apple, advierten que la eliminación segura de datos varía según el sistema operativo y el tipo de almacenamiento utilizado, ya sea en el celular o laptop. De no aplicarse los procedimientos adecuados, información personal podría permanecer accesible incluso después de formatear el dispositivo. Y es que, la efectividad de la eliminación de datos varía según el tipo de almacenamiento. Es decir, en el caso de los discos duros (HDD), se recomienda realizar una limpieza profunda de la información, mientras que en las unidades de estado sólido (SSD), el comando TRIM contribuye a una eliminación más segura de los datos tras el formateo y el restablecimiento de fábrica.

¿Vas a vender tu celular o laptop? Haz esto antes o podrías poner en riesgo tu información. Foto: Unsplash

De esta manera, el proceso de borrado seguro inicia en la configuración del sistema, donde se selecciona la opción de restablecer el equipo y eliminar todos los datos. Para mayor seguridad, se debe activar la función de limpieza de la unidad antes de confirmar el formateo, y en equipos con SSD se recomienda mantener el dispositivo encendido para completar el borrado físico, conforme comparte la plataforma Infobae.

¿CÓMO ES EL TELEVISOR QUE PUEDE DOBLARSE EN CINCO PARTES?

A través de la empresa Shenzhen MTC se presentó por todo lo alto un televisor de 135 pulgadas capaz de plegarse en cinco secciones, lo que facilita su traslado e instalación en hogares o edificios. De hecho, gracias a esta innovación, ya no sería necesario recurrir a grúas u otros métodos complejos para ingresar el aparato a determinados espacios. Asimismo, la pantalla incorpora tecnología Fine Pitch MicroLED, un sistema en el que cada píxel funciona como una fuente de luz independiente. Esta innovación permite alcanzar mayores niveles de brillo, una mejor eficiencia energética y negros más profundos en comparación con tecnologías convencionales como, por ejemplo, OLED y LCD, ofreciendo una experiencia visual más uniforme y de alta calidad.

Entre las otras novedades que tiene el televisor es que puede combinar una sofisticada ingeniería mecánica con un sistema automatizado de cinco segmentos. Por lo tanto, la estructura puede retraerse completamente cuando no está en uso y desplegarse de forma autónoma al encenderse, una característica orientada a mejorar la comodidad y la experiencia del usuario. En cuanto a la venta de este producto, según medios locales, no está disponible en tiendas minoristas, por lo que los interesados en acceder a uno de ellos se debe gestionar exclusivamente mediante pedidos directos. Finalmente, el aparato de origen chino, dirigido al segmento de alta gama, está diseñado para proyectos premium y se comercializa con precios que fluctúan entre los US$ 25 000 y los US$ 50 000, conforme comparte La República.