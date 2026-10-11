El Ministerio de Educación (Minedu) amplió las restricciones para el uso de celulares en los colegios del Perú e incorporó a estudiantes que no estaban comprendidos en esta regulación. La medida busca priorizar el aprendizaje y limitar el uso de dispositivos móviles para actividades personales o recreativas durante la jornada educativa. Esta disposición se suma a las reglas que ya regían para primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece condiciones para el empleo de otras herramientas tecnológicas en las aulas y contempla excepciones justificadas. A continuación, te contamos quiénes deberán cumplir esta disposición, qué actividades estarán restringidas y en qué situaciones se permitirá utilizar estos equipos.

¿QUÉ GRUPO DE ALUMNOS TAMPOCO PODRÁ USAR CELULARES EN LOS COLEGIOS?

Los niños que asisten a los jardines de infantes, es decir, los estudiantes de Educación Inicial menores de seis años, también estarán comprendidos en las restricciones sobre el uso de celulares. La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.º 612-2026-MINEDU, firmada el 10 de octubre por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo. Hasta entonces, la Ley N.º 32385 y su reglamento contemplaban a los alumnos de primaria y secundaria, pero no incluían a este grupo de menores.

Con la nueva disposición, los centros de Educación Inicial deberán impedir el uso de teléfonos para realizar llamadas, enviar mensajes, jugar, ingresar a redes sociales, reproducir videos, tomar fotografías o efectuar grabaciones cuando estas actividades no formen parte de una propuesta educativa previamente organizada.

Foto: Sajad Nori. / Unsplash

¿DESDE CUÁNDO SE APLICAN LAS RESTRICCIONES A LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA?

Los alumnos de primaria y secundaria ya estaban sujetos a estas limitaciones desde el 3 de octubre de 2026, fecha en que se publicó el Decreto Supremo N.º 018-2026-MINEDU, que aprobó el reglamento de la Ley N.º 32385. La norma alcanza a colegios públicos y privados de todo el territorio nacional y restringe el empleo de celulares y equipos electrónicos similares durante las actividades escolares.

Estas condiciones también se aplican cuando las experiencias educativas se realizan fuera del horario habitual o en espacios distintos de las instalaciones escolares. Sin embargo, existen excepciones para actividades pedagógicas autorizadas por el director o docente e incluidas en la planificación curricular.

¿EN QUÉ CASOS SE PERMITIRÁ UTILIZAR DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN INICIAL?

En los jardines de infantes, las tabletas, computadoras y proyectores podrán emplearse si existe un propósito educativo definido y la actividad fue organizada anticipadamente por los docentes. Su uso tendrá que ser breve y supervisado, además de complementar el juego, la exploración, el movimiento y la interacción directa, sin sustituir estas experiencias esenciales para el aprendizaje infantil.

Los celulares también podrán autorizarse cuando respondan a necesidades específicas de aprendizaje, condiciones de discapacidad, problemas de salud u otras dificultades que limiten la participación de los menores. Cada situación deberá estar debidamente sustentada y contar con vigilancia del personal educativo.

¿QUÉ DEBERÁN HACER LOS JARDINES PARA CUMPLIR CON LA NUEVA DISPOSICIÓN?

Las instituciones tendrán que incorporar las reglas en sus reglamentos internos y planes anuales de trabajo. Asimismo, las autoridades educativas regionales y locales participarán en su aplicación, mientras que la Dirección de Educación Inicial brindará orientación técnica. Los jardines también deberán fomentar entre las familias hábitos tecnológicos saludables y promover actividades sin pantallas, como la lectura, el ejercicio, los juegos y las conversaciones. Según recoge Infobae del documento oficial, la implementación no requerirá fondos adicionales del Tesoro Público.

VÍDEO RECOMENDADO: