Este grupo de alumnos tampoco podrá usar celulares en los colegios, según el Minedu | Foto: Pexels
Este grupo de alumnos tampoco podrá usar celulares en los colegios, según el Minedu | Foto: Pexels
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) amplió las restricciones para el uso de celulares en los colegios del Perú e incorporó a estudiantes que no estaban comprendidos en esta regulación. La medida busca priorizar el aprendizaje y limitar el uso de dispositivos móviles para actividades personales o recreativas durante la jornada educativa. Esta disposición se suma a las reglas que ya regían para primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece condiciones para el empleo de otras herramientas tecnológicas en las aulas y contempla excepciones justificadas. A continuación, te contamos quiénes deberán cumplir esta disposición, qué actividades estarán restringidas y en qué situaciones se permitirá utilizar estos equipos.

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