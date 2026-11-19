Miles de profesores de educación básica participan en el Concurso de Ascenso Docente 2026, organizado por el Ministerio de Educación (Minedu), que les brinda la oportunidad de avanzar en la Carrera Pública Magisterial y acceder a una escala remunerativa superior. La Prueba Nacional se realizó el domingo 8 de noviembre y, tras esta evaluación, los postulantes deberán cumplir las siguientes etapas, que incluyen la revisión de puntajes, la presentación de reclamos y la calificación de su trayectoria profesional. Quienes consigan una vacante podrán incorporarse a un nuevo nivel magisterial desde marzo de 2027, con ingresos que dependerán de la categoría alcanzada y la jornada laboral. Conoce las fechas del cronograma, las actividades de cada etapa y cuánto podrían ganar los docentes que logren ascender.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS CLAVE DEL CONCURSO DE ASCENSO DOCENTE 2026?

La primera fase del concurso contempla la difusión de los puntajes obtenidos en el examen y un periodo para que los participantes puedan presentar reclamos. Estas son las fechas establecidas por el Minedu:

8 de noviembre de 2026: aplicación de la Prueba Nacional. 19 de noviembre de 2026: publicación de los resultados preliminares en el aplicativo habilitado por la Dirección de Evaluación Docente (DIED), dentro del portal del Minedu. Del 20 al 26 de noviembre de 2026: periodo para que los profesores presenten reclamos sobre el puntaje obtenido en el examen. Del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2026: atención y resolución de las observaciones presentadas por los postulantes. Del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2026: plazo extraordinario para actualizar la Dirección Regional de Educación (DRE) o Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) donde se encuentra el legajo del participante. 4 de diciembre de 2026: publicación de los resultados definitivos de la Prueba Nacional.

¿QUÉ ACTIVIDADES CONTEMPLA LA ETAPA DESCENTRALIZADA?

En esta fase, los comités revisarán las condiciones de los postulantes, verificarán el cumplimiento de los requisitos y calificarán su trayectoria profesional. El cronograma contempla las siguientes actividades:

Del 9 al 30 de noviembre de 2026: actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL correspondiente. Del 16 de noviembre de 2026 al 21 de enero de 2027: los comités de evaluación comprobarán los requisitos, las posibles causas de retiro y el derecho a recibir una bonificación por discapacidad. También calificarán la trayectoria profesional y registrarán los resultados de esta fase. 26 de enero de 2027: publicación de las calificaciones preliminares mediante el aplicativo de la DIED. Del 27 de enero al 4 de febrero de 2027: presentación de reclamos ante el Comité de Evaluación por parte de los docentes que tengan observaciones sobre sus resultados. Del 27 de enero al 8 de febrero de 2027: revisión de los reclamos, corrección de las calificaciones cuando corresponda y elaboración de las actas definitivas. 12 de febrero de 2027: difusión de los resultados finales de la etapa descentralizada.

¿DESDE CUÁNDO TENDRÁN EFECTO LOS ASCENSOS?

Los profesores que obtengan una vacante pasarán a la nueva escala magisterial desde el 1 de marzo de 2027. Esta fecha se mantiene pese a que la aplicación de la Prueba Nacional fue modificada por segunda vez en octubre, por lo que el cambio en el cronograma no afectará la incorporación de los docentes beneficiados, según informa La República.

¿CUÁNTO PODRÁ GANAR UN DOCENTE DESPUÉS DE ASCENDER?

La remuneración mensual dependerá de la escala magisterial que alcance cada profesor y de la jornada laboral que tenga, ya sea de 30 o 40 horas semanales. De acuerdo con los montos establecidos, los sueldos se distribuyen de la siguiente manera:

Primera escala: S/ 3.500,70 por 30 horas y S/ 4.667,60 por 40 horas. Segunda escala: S/ 3.850,77 por 30 horas y S/ 5.134,36 por 40 horas. Tercera escala: S/ 4.200,84 por 30 horas y S/ 5.601,12 por 40 horas. Cuarta escala: S/ 4.550,91 por 30 horas y S/ 6.067,88 por 40 horas. Quinta escala: S/ 5.251,05 por 30 horas y S/ 7.001,40 por 40 horas. Sexta escala: S/ 6.126,23 por 30 horas y S/ 8.168,30 por 40 horas. Sétima escala: S/ 6.651,33 por 30 horas y S/ 8.868,44 por 40 horas. Octava escala: S/ 7.351,47 por 30 horas y S/ 9.801,96 por 40 horas.

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