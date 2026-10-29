La comunicación entre miles de millones de personas se ha vuelto más sencilla gracias a WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que lleva más de una década conectando a usuarios de todo el mundo. A lo largo de los años, la plataforma ha incorporado diversas herramientas para reforzar la seguridad y hacer frente a las amenazas digitales. Sin embargo, recientemente ha surgido una alerta por la circulación de un archivo que, aunque parece inofensivo, podría ser utilizado por ciberdelincuentes para acceder a cuentas bancarias y robar dinero. Este tipo de amenazas representa un riesgo para quienes utilizan la aplicación a diario para intercambiar mensajes, fotografías, documentos y otros contenidos. En muchos casos, los archivos maliciosos pueden pasar desapercibidos y generar una falsa sensación de confianza en la víctima. Por ello, resulta importante prestar atención a los elementos que llegan desde números desconocidos o contactos cuyo comportamiento resulte sospechoso. Antes de descargar o abrir cualquier archivo, conviene verificar su procedencia y evitar compartir información confidencial que pueda comprometer la seguridad de las cuentas personales.

ARCHIVO SE PROPAGA A TRAVÉS DE WHATSAPP Y PODRÍA HACERTE PERDER DINERO SI LO ABRES

Gran alerta a nivel global viene causando la propagación de archivo que según fuentes especializadas, hoy busca intervenir tus cuentas bancarias de manera maliciosa, y desde Brasil activándose teniendo principal vector de infección a WhatsApp.

De acuerdo a la información brindada entorno al análisis realizado por parte de Trend Research, se ha observado que SORVEPOTEL, el malware de dicho aplicativo, actualmente busca expandirse a través de los sistemas Windows enviando un mensaje que exige a los usuarios que lo abran en un escritorio, siendo las empresas aquellas potenciales víctimas de esta modalidad de robo cibernético.

A propósito del tema, resulta fundamental que quienes hacen uso de WhatsApp, no se dejen sorprender por los archivos en formato ZIP que pueden llegar a recibir de manera sorpresiva, y de alguna forma aparentan representar documentos legítimos que sin embargo, podrían terminar haciéndote perder mucho dinero de la manera más rápida.

META LANZA ALERTAS PARA EVITAR QUE SEAS ESTAFADO MEDIANTE WHATSAPP

A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.

“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.

LOS CONSEJOS DE META PARA QUE NO CAIGAS EN ESTAFAS COMUNES USANDO WHATSAPP

Desconfía de mensajes o llamadas no solicitadas

- “Nunca compartas información personal o financiera en respuesta a llamados, correos o mensajes inesperados. Las empresas y agencias gubernamentales legítimas no te van a pedir esta información sin previo aviso”.

Tómate un momento y consulta con alguien de confianza

- “Los estafadores suelen crear una sensación de urgencia o pánico. Si alguien te presiona para actuar rápido o guardar secreto, es una señal de alerta. Tómate un tiempo para hablar con alguien de confianza antes de responder”.

Usa canales oficiales de atención al cliente

- “Si necesitas ayuda, llama siempre al número oficial de la empresa o busca su sitio web para obtener los datos de contacto. No hagas clic en enlaces de correos o mensajes de texto, y evita publicar quejas en foros públicos (los estafadores buscan estas oportunidades)”.