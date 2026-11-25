WhatsApp anunció este miércoles 25 de noviembre el lanzamiento oficial de una de las funciones más esperadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas, sin necesidad de estar pendiente del celular.

La nueva herramienta permite redactar mensajes de texto, adjuntar fotografías o videos y elegir cuándo enviarlos, con una anticipación mínima de 10 minutos y máxima de 14 días. La función está disponible tanto para conversaciones individuales como para chats grupales.

Una de sus principales ventajas es que los mensajes se enviarán automáticamente incluso si el teléfono está apagado, sin batería o desconectado de internet. Además, WhatsApp aseguró que estos contenidos mantendrán el cifrado de extremo a extremo, por lo que solo podrán ser leídos por los participantes de la conversación.

La compañía, propiedad de Meta, explicó que los mensajes programados aparecerán como cualquier otro mensaje para sus destinatarios, sin ninguna indicación de que fueron escritos con anticipación. Los usuarios también podrán revisar los envíos pendientes y eliminarlos antes de la fecha establecida.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp?

El procedimiento es sencillo. Desde un teléfono Android o iPhone, el usuario deberá ingresar a una conversación, escribir el mensaje o adjuntar una fotografía o video y mantener presionado el botón de envío. A continuación, aparecerá un menú que permitirá seleccionar la fecha y hora deseadas. Una vez confirmada la programación, el mensaje quedará pendiente hasta el momento indicado.

WhatsApp señaló que la nueva función comenzará a implementarse a nivel mundial durante las próximas semanas, por lo que no todos los usuarios tendrán acceso inmediato. Se recomienda mantener la aplicación actualizada para recibirla cuando esté disponible.